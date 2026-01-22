Αδ. Γεωργιάδης κατά αντιπολίτευσης: Στο πεδίο της γελοιότητας θα τους κερδίζει πάντα η Κωνσταντοπούλου

Σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αιχμή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τα ότι μετέτρεψαν σε χάος τη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί σύστασης διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει αρχικά ότι όσα εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο δεν αφορούσαν κάποια ουσιαστική πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά καθαρά διαδικαστικά ζητήματα. Παράλληλα, επαινεί τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο για την εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής, «αν και αντιπολιτευόμενος».

Χαρακτηρίζοντας συνολικά την αντιπολίτευση «γελοία», ο υπουργός Υγείας καταλήγει πως «το θλιβερό είναι ότι και η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρασύρθηκε σε αυτόν τον ανούσιο καυγά από την κυρία, δείχνοντας την αδυναμία τους να καταλάβουν ότι σε αυτό το πεδίο της γελοιότητας θα τους κερδίζει πάντα. Κρίμα».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Επειδή οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε τις Κοινοβουλευτικές διαδικασίες και θα βλέπετε σήμερα τις εικόνες από την χθεσινοβραδινή μεγάλη ένταση στην Βουλή· ας το εξηγήσω για να καταλάβατε πόσο γελοία Αντιπολίτευση έχουμε και γιατί τελικά η παρούσα Κυβέρνηση παραμένει η μοναδική Κυβερνητική επιλογή παρά τα όποια λάθη μας.

Η Βουλή συζητά ένα σοβαρό θέμα σε σχέση με το πώς θα σχεδιάσουμε το νέο παραγωγικό μας μοντέλο στην Αγροτική μας παραγωγή. Εκεί πραγματικά υπάρχει τεράστιο πεδίο Αντιπολιτευτικής δράσης, προτάσεων, διαφωνιών κλπ έγινε ο τσακωμός για αυτά; Όχι!

Ως προς την διαδικασία έθεσε ένα ζήτημα η @ZoeKonstant και ο προεδρεύων @ViliardosV από την «Ελληνική Λύση» σωστά μέτρησε την Αρχή της Δεδηλωμένης αθροίζοντας τις ψήφους βάσει των εισηγητών των κομμάτων.

Άρα και μόνον η ψήφος του εισηγητού της Νέας Δημοκρατίας ήταν αρκετή για την έγκριση καθώς ουδείς αμφισβητεί την πλειοψηφία μας στην Βουλή.

Ομως επειδή η κυρία είδε ότι ήταν λιγότεροι οι παρόντες εκείνη την στιγμή βουλευτές της ΝΔ στην αίθουσα, ήθελε να τον υποχρεώσει να αδιαφορήσει για την Αρχή της Δεδηλωμένης και να μετρήσει μόνον επί των παρόντων, ώστε να σταματήσει η συζήτηση.

Αυτός, αν και αντιπολιτευόμενος, αρνήθηκε καθώς είναι υποχρεωμένος να προεδρεύει βάσει του Κανονισμού και ο Κανονισμός έχει συγκεκριμένη διαδικασία για τις ονομαστικές ψηφοφορίες (μετά από έγγραφη πρόταση 15 βουλευτών) οι οποίες δεν πληρούνταν εκείνη την στιγμή.

Το θλιβερό είναι ότι και η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρασύρθηκε σε αυτόν τον ανούσιο καυγά από την κυρία δείχνοντας την αδυναμία τους να καταλάβουν ότι σε αυτό το πεδίο της γελοιότητας θα τους κερδίζει πάντα. Κρίμα.