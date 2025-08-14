Αδ. Γεωργιάδης: Επέστρεψαν στο Καραμανδάνειο οι ασθενείς - Tο νοσοκομείο Παίδων λειτουργεί κανονικά

Οι ασθενείς που απομακρύνθηκαν προληπτικά χθες, λόγω της μεγάλης φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή, επέστρεψαν σήμερα στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.



Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το νοσοκομείο λειτουργεί, πλέον, κανονικά.

Η ανάρτησή του: «Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η επιστροφή όλων των ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και πλέον λειτουργεί κανονικά. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά που έκανε επιβεβλημένη αυτή την ταλαιπωρία για τους μικρούς μας ασθενείς, προήλθε από εμπρηστές οι οποίοι συνελήφθησαν».