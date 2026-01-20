  Ο Ανάλγητος

Σήμερα Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος, η αφρόκρεμα του Μαξίμου, παρουσιάζουν 60 μεταρρυθμίσεις και 45 μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2026. Κάποιος θα πει ότι αυτή είναι μια γραφειοκρατική προσέγγιση των πραγμάτων. Από την άλλη όταν δεν διαφημίζεις την πραμάτεια σου την απαξιώνεις από μόνος σου. Χρειάζεται περισσότερο νεύρο και αυτό θα είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος από τη σημερινή εκδήλωση. Μια απόδειξη ότι οι μηχανές μπαίνουν σε λειτουργία.

Η κυβέρνηση πατάει γκάζι και σήμερα ξεδιπλώνει την στρατηγική της για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και έργα του 2026. Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος θα παρουσιάσουν τις 60 μεταρρυθμίσεις και τα 45 μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν το 2026. Μεταξύ αυτών οι μειώσεις εισφορών και φόρων, η επίσπευση διαδικασιών στη Δικαιοσύνη και η μεταρρύθμιση στις Πολεοδομίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στον αποτελεσματικότερο έλεγχο αθέμιτων πρακτικών στην αγορά και στην ενεργοποίηση του πρόσθετου χρηματοδοτικού εργαλείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού κλιματικού ταμείου με 4,7 δισ. ευρώ.

Στα μεγάλα έργα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως θα ανακοινωθούν το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση στην Καλαμαριά, ο Ε65, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας με νέες κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης, τα νέα δικαστικά μέγαρα, οι νέες ανακαινίσεις σχολικών μονάδων. Επίσης θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για το κτηματολόγιο, έργα για τη λειψυδρία και την προστασία των συνόρων.

Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ. Αντικείμενό της είναι η υλοποίηση των συστάσεων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης, για το περιστατικό που συνέβη στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου. Δεν ξέρουμε αν η επιτροπή αυτή θα αναφέρεται στον υπουργό κ. Δήμα ή όχι.

Έρχεται νέα μείωση του φόρου στα ενοίκια από το 2027, με το ποσοστό μείωσης να εξαρτάται από τα έσοδα που θα φέρει ο περιορισμός φοροδιαφυγής στα ακίνητα.

Με μια κλειστή αλλά κρίσιμη τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε η εβδομάδα, δίνοντας σαφές σήμα ότι ο Κάθετος Διάδρομος μπαίνει σε φάση ουσιαστικής αναβάθμισης. Στη σύσκεψη της 19ης Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή όλων των Ρυθμιστικών Αρχών και των Διαχειριστών από τις πέντε εμπλεκόμενες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε έμπρακτα ότι αναλαμβάνει ενεργό ρόλο.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, τα στελέχη της DG Energy ξεκαθάρισαν πως στόχος δεν είναι να «παγώσει» το εγχείρημα του Κάθετου Διαδρόμου λόγω ρυθμιστικών αποκλίσεων, αλλά να αρθούν τα εμπόδια. Στο τραπέζι μπήκε ο επανασχεδιασμός των τριών προϊόντων δέσμευσης χωρητικότητας, ώστε να συμβαδίζουν με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ταυτόχρονα να γίνουν πιο ελκυστικά για την αγορά. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας, με την Κομισιόν παρούσα.

Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι με το διεθνές περιβάλλον να λειτουργεί υπέρ του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε κρίσιμο εργαλείο διαφοροποίησης και ασφάλειας εφοδιασμού για την Κεντρική και Αν. Ευρώπη. Η αγορά φυσικού αερίου βρίσκεται σε αναβρασμό με το ράλι των τιμών να αναδεικνύει την ωφέλεια του Κάθετου Διαδρόμου.

Ψυχανεμίζομαι ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει ρόλο… Νίκου Παππά στο νηολόγιο για τη Δεύτερη Φορά Αριστερά του Αλέξη Τσίπρα. Γεμίζοντας με κοπανιστό αέρα ριζοσπαστισμού τα άδεια πανιά και αριστερούς πομφόλυγες για «τα όνειρα που ζητούν εκδίκηση» και για «την ανάγκη που γίνεται ιστορία». Παρεμπιπτόντως ακόμη παλεύω να αντιληφθώ το βαθύτερο βάθος της σύνδεσης που αποπειράθηκε ο κύριος Τεμπονέρας: των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη και του δημοψηφίσματος του 2015. Τη «συνάθροιση» τους «ως του αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία της χώρας που «παντρεύτηκε» με το αγώνα για μια ζωή με αξιοπρέπεια». Πάνω και κάτω πλατεία το λένε, και είναι σχεδόν απειλητική η διαβεβαίωση του αριστερού Δ. Τεμπονέρα πως « Όσοι νομίζουν ότι η υπόθεση αυτή έκλεισε ή διαψεύστηκε, είναι βαθιά γελασμένοι». Τρομακτικά «κενού περιεχομένου».

Η Οδύσσεια του Νίκου Ανδρουλάκη στις εκλογικές περιφέρειες του άλλοτε κραταιού ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Στην Β Πειραιά, σε μία περιοχή που άλλοτε ηγεμόνευε, το 2023 συγκέντρωσε το πτωχό ποσοστό του 7,41%. Πρώτος σε σταυρούς βγήκε ο Δ . Διαμαντιδης γιος του τέως βουλευτή Γ. Διαμαντίδη, που υπήρξε φανατικός υποστηρικτής του ΓΑΠ και με δεύτερο τον γνωστό από τον ΟΠΑΠ Χρ. Σαλαλέ. Τώρα στην πορεία για τις εκλογές του 2027 αρχίζουν οι εντάσεις, οι συγκρούσεις και τα βέτο.

Ο Πρόεδρος Νίκος ετοιμάζει να υποδεχτεί την Βουλευτίνα του Σύριζα Νίνα Κασιμάτη, η οποία Νίνα βλέποντας την κατρακύλα του Σύριζα ξαναγυρίζει στο ΠΑΣΟΚ. Η Νίνα λόγω των αθλητικών καταβολών της θεωρεί τον εαυτό της κάτι σαν αστέρι του ποδοσφαίρου και είναι πάντα έτοιμη για μεταγραφή. ‘Όσο ήταν πάντως στο Σύριζα έχει σύρει στο ΠΑΣΟΚ τα μύρια όσα Βλέπετε, έπρεπε να αποδεικνύει στους Συριζαιους ότι είναι βασιλικότερη του Βασιλέως. Ιδιαίτερα για όσα είχε πει για τον ΓΑΠ οι νέοι της σύντροφοι και συναγωνιστές της στο κόμμα και στην περιφέρεια ετοιμάζονται να τα κυκλοφορήσουν σε νέα μετάδοση. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει! Αφήστε δε που κάθε αναμέτρηση στον Πειραιά έχει στοιχεία ποδοσφαιρικά. Για το αν θα νικήσει υποψήφιος του Βαγγέλη Μαρινάκη ή του Δημήτρη Μελισσανίδη. Άλλο κεφάλαιο αυτό, το οποίο και δεν αφορά μόνο του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανάλγητος