Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Αντιπρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίστηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς με καθήκον την «Προστασία της Ζωής στην ΕΕ», όπως ανακοίνωσε η νέα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Σχοινάς αναλαμβάνει διευρυμένες αρμοδιότητες έχοντας υπό την εποπτεία του τα χαρτοφυλάκια της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι ποτέ στο παρελθόν Έλληνας επίτροπος δεν έχει αναλάβει αντιπροεδρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο κ. Σχοινάς δήλωσε «ενθουσιασμένος που προτάθηκε ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7