Νέα τουρκική Navtex για έρευνες του Μπαρμπαρός στην Κυπριακή ΑΟΖ

Σε μια ακόμη κίνηση διατήρησης της έντασης στην περιοχή προχωρά η Τουρκία εκδίδοντας NAVTEX με την οποία ανανεώνει την παράνομη δέσμευση για έρευνες από το Barbaros εντός της Κυπριακής ΑΟΖ μέχρι τις 31 Μαΐου.

Με την NAVTEX που εξέδωσαν οι τουρκικές Αρχές το απόγευμα δεσμεύονται παράνομα για σεισμογραφικές έρευνες σε περιοχές που επικαλύπτουν Οικόπεδα (2,3 και 9) της κυπριακής ΑΟΖ στα νοτιοανατολικά της Κύπρου για το διάστημα από 22 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.

Το τουρκικό ερευνητικό έχει επικεντρώσει τις έρευνες του σε αυτές τις περιοχές νότια της Κύπρου τους τελευταίους μήνες, αν και εκτιμάται ότι η αναγγελία αυτή σκοπεύει και στο να αποτραπούν οι έρευνες και γεωτρήσεις που πιθανόν προγραμματίζουν ξένες εταιρίες (TOTAL και ΕΝΙ) στις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί τα Οικόπεδα.

Οι συντεταγμένες της νέας τουρκικής NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1550/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 22 DEC 19-31 MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.62 E

35 19.93 N - 034 48.77 E

34 41.27 N - 034 47.92 E

34 17.82 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.37 E

34 15.82 N - 033 56.43 E

34 41.30 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED