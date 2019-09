Αδ. Γεωργιάδης: Έρχεται η ώρα να έρθουν σοβαρές αμερικανικές επενδύσεις

Με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπουρ Ρος συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υφυπουργοί Χρίστος Δήμας, Νίκος Παπαθανάσης, Γιάννης Τσακίρης, Κώστας Φραγκογιάννης και αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν «πολύ σημαντική», ότι «πήγε πάρα πολύ καλά» και πως ο αναπτυξιακός νόμος της κυβέρνησης τους κατενθουσίασε.

«Παρουσιάσαμε και τον αναπτυξιακό νόμο που ετοιμάζουμε, ο οποίος κατενθουσίασε τους Αμερικανούς γιατί κι εκείνοι είπαν ότι μ’ αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταμορφώνει τη χώρα και έρχεται η ώρα να έλθουν σοβαρές αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξη.

Το tweet Πάιατ για τη συνάντηση με τον Αδ. Γεωργιάδη

Για εξαιρετική συνάντηση έκανε λόγο και ο Τζέφρι Πάιατ αναρτώντας μάλιστα στο Twitter δυο φωτογραφίες από τις σημερινές συνομιλίες με τον υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως έγραψε ο Αμερικανός Πρέσβης, συζήτησαν μεταξύ άλλων για τα κυβερνητικά σχέδια μεταρρυθμίσεων «που θα προσελκύσουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις», για το πρότζεκτ του Ελληνικού, τις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις και το διμερές εμπόριο.

Excellent meeting with Minister @AdonisGeorgiadi and @SecretaryRoss on plans for government reforms that will attract more U.S. investment, strong U.S. interest in the Hellenikon project, upcoming privatizations, and the work of our bilateral trade and investment working group. pic.twitter.com/FBNBWZvi92