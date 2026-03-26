«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Σε πρόσφατη έρευνα της Marc, υπήρξε το εξής καταπληκτικό εύρημα. Σε μια περίοδο που οι «εμπειρογνώμονες» που υπερασπίστηκαν την θεωρία του ξυλόλιου που υπήρχε στην εμπορική αμαξοστοιχία των Τεμπών εξαφανίστηκαν από προσώπου γης και οι πολιτικοί που την στήριξαν «την έχουν ξεχάσει», φαίνεται το 58.2% να πιστεύει ακόμα ότι τελικά υπήρχε παράνομο φορτίο με ξυλόλιο. Αντίστοιχο εύρημα φαίνεται και σε μετρήσεις της OPINION POLL.

Υπάρχουν όμως κι άλλα παραδείγματα. Ο ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι «μας ψεκάζουν» (στην περίοδο του Μνημονίου αυτή την θεωρία την πίστευε το 31-32%), και περίπου ο ένας στους πέντε δεν πιστεύει ότι αντιμετωπίζουμε κλιματική κρίση. Είναι φανερό. Ένα ποσοστό 25%-30% του πληθυσμού ρέπει σταθερά στον ανορθολογισμό και την συνωμοσιολογία και έτοιμο να δεχτεί την πιο απίθανη θεωρία. Αν δε οι δυνάμεις του ορθολογισμού δεν δώσουν έγκαιρα μάχη για να τις αντιμετωπίσουν, αυτές ριζώνουν σε μεγάλο ποσοστό πολιτών ακόμα και αν το ποσοστό μειώνεται.

Ας το έχουν στο νου τους όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα αυτά που θέλουν να φαίνονται ή να είναι συστημικά. Κάθε ανοχή, κάθε σιωπή στο όνομα πολιτικών σκοπιμοτήτων συμβάλλει στην δηλητηρίαση με σταθερές δόσεις του κοινωνικού σώματος. Αν δε προκύψει κάποια μείζονος αξίας οικονομική ή θεσμική κρίση, τότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι τέρατα θα γεννηθούν.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).