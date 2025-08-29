Υπ. Εργασίας: Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 78.618.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 103.582 δικαιούχους για την περίοδο 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: