Υπ. Εργασίας: Εύσημα από την Κομισιόν για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Επίσκεψη στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, πραγματοποίησε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ψήφιση τις ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από την Ολομέλεια της Βουλής και τα εγκωμιαστικά σχόλια που έκανε για τη χώρα μας, χαρακτηρίζοντάς την «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη», η κ. Minzatu μετέβη στην Ελλάδα.

Την κ. Μινζάτου υποδέχθηκε στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ακολούθησε εφ' όλης της ύλης σύσκεψη για όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, παρουσία των υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη και Άννας Ευθυμίου, καθώς και των γενικών γραμματέων, Νίκου Μηλαπίδη και Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου.

Στη συνέχεια, η κ. Μινζάτου, συνοδευόμενη από την κ. Κεραμέως, επισκέφθηκε δομές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, επισκέφθηκαν την Επαγγελματική Σχολή Γαλατσίου, ξεναγήθηκαν στο νέο εργαστήριο μαγειρικής και συνομίλησαν με σπουδαστές. Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν τη Σχολή Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για συμπολίτες μας με αναπηρία, η οποία βρίσκεται στο Γαλάτσι. Ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια ξύλου, πηλού και δέρματος και πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση των ειδικοτήτων, ενώ συζήτησαν και με σπουδαστές.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου., δήλωσε:

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κατά την οποία συζητήσαμε τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, καθώς και τη σημασία που έχει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τις ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με σημαντικές ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως η Κάρτα Εργασίας, η Κοινωνική Συμφωνία για την αύξηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τα φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε πολλούς τομείς. Τέλος, είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τη σημασία των ελέγχων και των μέτρων ενεργοποίησης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την ταχύτερη επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας».

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σημείωσε:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την κ. Minzatu στη χώρα μας. Είχαμε την ευκαιρία να της δείξουμε από κοντά τη δουλειά που γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Επενδύουμε στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και στην επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα την αγορά εργασίας και την οικονομία της χώρας μας.

Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και τις θετικές εξελίξεις που επιφέρει η θεσμοθέτηση της ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Μία συμφωνία η οποία οδηγεί στην προστασία περισσότερων εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ανοίγει τον δρόμο σε αυξήσεις μισθών, προσφέρει ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και βάζει ξεκάθαρους κανόνες συνολικά στην αγορά εργασίας».