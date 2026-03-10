Υπ. Ανάπτυξης: Εγκύκλιος για τη θεώρηση αδειών ψυκτικών και ενίσχυση ελέγχων στην αγορά

H έκδοση εγκυκλίου προς τις Περιφέρειες για τη θεώρηση των αδειών στον κλάδο των ψυκτικών, η ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά και η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την ομαλή προσαρμογή του κλάδου στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Στην συνάντηση εργασίας που είχε πρόσφατα με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.) στο γραφείο του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 για τον περιορισμό των εκπομπών φθοριούχων αερίων σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού και αντλίες θερμότητας, καθώς και οι επιπτώσεις του στον κλάδο των τεχνικών ψυκτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη άμεσης έναρξης της διαδικασίας θεώρησης των αδειών των αδειούχων ψυκτικών τεχνικών.

Όπως επισημάνθηκε από τον πρόεδρο της Ο.Ψ.Ε. Δημήτρη Κοντούσια, αρκετοί επαγγελματίες αδυνατούν σήμερα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς έργων, καθώς οι άδειές τους έχουν λήξει.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι αρμόδιες διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών υποχρεούνται να προχωρούν στη θεώρηση των αδειών. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εξεταστεί η έκδοση εγκυκλίου προς τις Περιφέρειες, προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας σε όλη τη χώρα.

Στο ίδιο πλαίσιο συζητήθηκε η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στον κλάδο, καθώς και η δημιουργία εθνικού ψηφιακού μητρώου αδειοδοτημένων ψυκτικών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της νομιμότητας στην αγορά.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη σημασία επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου που διέπει το επάγγελμα, με την πρόταση για σύσταση επιτροπής εργασίας να βρίσκει θετική ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε επίσης η πρωτοβουλία επιμόρφωσης που υλοποιείται μέσω του αδειοδοτημένου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης της ΓΣΕΒΕΕ και του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη συμβολή της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος. Το πρόγραμμα καλύπτει τις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού και αφορά, τόσο πρακτικές δεξιότητες, όσο και θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και των εναλλακτικών τους.

Από την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν ήδη συγκροτηθεί εννέα τμήματα κατάρτισης και έχουν εκπαιδευτεί περίπου 200 επαγγελματίες, ενώ τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί και η παροχή επίσημης πιστοποίησης μέσω του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).