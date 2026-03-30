Youth Pass 2026: Ενίσχυση 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Από την 1η Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, μέσω του οποίου χορηγείται οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, ενώ η καταβολή των ποσών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου.

Η ενίσχυση παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι και προορίζεται για δαπάνες που αφορούν τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις.

Δικαιούχοι είναι οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά, με τη συμπλήρωση των 18 ετών, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και κατά το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτείται είσοδος με κωδικούς TAXISnet και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα έχει διετή διάρκεια ισχύος και μπορεί να αξιοποιηθεί σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, αγορές σε βιβλιοπωλεία, καθώς και είσοδος σε κινηματογράφους, θέατρα, συναυλίες, μουσεία και γυμναστήρια.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δράσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα οικονομική στήριξη σε μια κρίσιμη ηλικιακή ομάδα.