Ξεκινά στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη

Το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στο Παρίσι ξεκινά σήμερα τις εργασίες του στη γαλλική πρωτεύουσα, αποτελώντας το σημείο συνάντησης κορυφαίων εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Ελλάδας. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκεται η χαρτογράφηση των γεωπολιτικών ανατροπών και οι προοπτικές μιας Ευρώπης που αλλάζει ραγδαία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας.

Οι συζητήσεις θα εστιάσουν επίσης στις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, εξετάζοντας κρίσιμα ζητήματα όπως η ενεργειακή θωράκιση της Ε.Ε. και η προώθηση στρατηγικών επενδύσεων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας της περιοχής.

Σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, θα λάβουν μέρος ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γενικός Γραμματέας στο Γραφείο του Προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Moulin, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς (2019–2024), ο Πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, Γιώργος Παγουλάτος, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεβαστή Βολουδάκη καθώς και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας.

Σημαίνοντες εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου δίνουν το παρών

Ισχυρή θα είναι και η παρουσία του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού τομέα, με τη συμμετοχή του Pierre Antoine Vacheron, CEO της Worldline, του Jean Paul Agon, Προέδρου της L'Oreal, του Vincent Megaides, Διευθύνοντος Συμβούλου της Thales Greece, του Βασίλη Αντωνιάδη, Managing Director & Senior Partner Athens της BCG, του Θεόδωρου Τζούρου, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και της Χίλντας Αλυσανδράτου, Διευθύντριας Προώθησης Επενδύσεων, Τουρισμού, Ακινήτων και Δημιουργικών Βιομηχανιών της Enterprise Greece.

Τις στρατηγικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ασφάλειας και οικονομίας θα αναλύσουν, μεταξύ άλλων, ο François Heisbourg, Ειδικός Σύμβουλος του International Institute for Strategic Studies και της Fondation pour la Recherche Stratégique, o Pascal Ausseur, Γενικός Διευθυντής, Fondation Méditerranéenne d’études Stratégique καθώς και η Verena Ross, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στο Παρίσι φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τα μείζονα ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το φόρουμ οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και τις εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» και υπό την αιγίδα της της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην UNESCO.