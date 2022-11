Τζεφ Μπέζος: Μην ψωνίσετε στην Black Friday, έρχονται δύσκολες ημέρες

Συμβουλές προς τους Αμερικανούς για τις αγορές ενόψει της Black Friday αλλά και της εορταστικής περιόδου έδωσε ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Μπέζος προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ημέρες, καθώς η παγκόσμια οικονομία έρχεται αντιμέτωπη με ύφεση. Για αυτό το λόγο, συμβούλεψε το καταναλωτικό κοινό να μην ξοδέψει χρήματα για καινούργια αυτοκίνητα, τηλεοράσεις και συσκευές αλλά να κρατήσουν «λίγο ρευστό στην άκρη».

«Εάν είστε ιδιώτης και σκέφτεστε να αγοράσετε μια τηλεόραση, ίσως θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω, να κρατήσετε τα λεφτά σας και να δείτε πού θα πάει το πράγμα. Το ίδιο ισχύει για ένα ψυγείο ή για ένα νέο αυτοκίνητο, για οτιδήποτε» παρότρυνε ο ιδρυτής της Amazon.

Sort of amazing to see Jezz Bezos telling people not to buy TVs just before Black Friday.#economy2022 #blackfriday2022 https://t.co/BpgHakYa8E