Η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού για τους νεότερους εργαζόμενους στη Βρετανία τα τελευταία τρία χρόνια συνέβαλε στην άνοδο της ανεργίας στην ηλικιακή αυτή ομάδα, σύμφωνα με την υπεύθυνη χάραξης πολιτικής της Τράπεζα της Αγγλίας Κάθριν Μαν.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών ανήλθε στο 13,7% στο τρίμηνο έως τον Νοέμβριο, από 10,2% τρία χρόνια νωρίτερα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2020. Την ίδια περίοδο, η συνολική ανεργία στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε στο 5,1% από 3,9%.

Σε συνέντευξή της στη Sunday Telegraph, η Μαν υπογράμμισε ότι η αύξηση της ανεργίας των νέων δεν αποτελεί προάγγελο γενικευμένης επιδείνωσης της αγοράς εργασίας, αλλά συνδέεται με τις δυσανάλογα μεγάλες αυξήσεις του κατώτατου μισθού για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Όπως σημείωσε, η σωρευτική αύξηση του National Living Wage τα τελευταία τρία χρόνια αποτυπώθηκε στην απασχόληση των νεότερων εργαζομένων. «Είναι δυσάρεστο, αλλά πρόκειται για πραγματικότητα», ανέφερε.

Ο κατώτατος μισθός για εργαζόμενους 21–22 ετών αυξήθηκε κατά 33% την τελευταία τριετία, ευθυγραμμιζόμενος με το ωρομίσθιο των 12,71 λιρών που ισχύει για τους μεγαλύτερους εργαζομένους, ενώ για τους εργαζόμενους 18–20 ετών αυξήθηκε κατά 46%, φθάνοντας τις 10 λίρες την ώρα.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι επιδιώκει την πλήρη εξίσωση των κατώτατων αποδοχών των 18–20 ετών με εκείνες των μεγαλύτερων ηλικιών.

Η Μαν, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, είχε καταψηφίσει τις τρεις τελευταίες μειώσεις επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας, εκφράζοντας ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις.