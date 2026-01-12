Τραμπ: Προτείνει ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε την Κυριακή την επιβολή ετήσιου ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος δανεισμού, σύμφωνα με το Investing.

Ο Τραμπ τόνισε ότι το μέτρο θα περιορίσει αυτά που χαρακτήρισε υπερβολικά και άδικα επιτόκια των εταιρειών πιστωτικών καρτών, επισημαίνοντας ότι πολλοί Αμερικανοί καταναλωτές πληρώνουν σήμερα ετήσια επιτόκια άνω του 20%.

Παρουσίασε την πρόταση ως μέρος ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με το κόστος ζωής και για την προστασία των νοικοκυριών από την αύξηση του χρέους.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του ανώτατου ορίου παραμένουν ασαφείς, ενώ η πρόταση πιθανότατα θα απαιτήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να τεθεί σε ισχύ.