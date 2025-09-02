Θερινές εκπτώσεις 2025: Απογοήτευση στη λιανική

Η καλοκαιρινή περίοδος εκπτώσεων του 2025 καταλήγει να αποτελεί νέο πλήγμα για τον ήδη αποδυναμωμένο κλάδο του λιανικού εμπορίου. Η Έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ αναδεικνύει ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση πωλήσεων συγκριτικά με την περσινή χρονιά, διαμορφώνοντας ένα αρνητικό «σερί» που ξεκίνησε από τις χειμερινές και πασχαλινές εκπτώσεις. Το αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία «χιλιάδων μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων» για το υπόλοιπο του έτους, όπως κατέληξε στη δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης.

Αρνητικός απολογισμός θερινών εκπτώσεων

Το θερινό αποτέλεσμα για το 2025 λειτουργεί ως ηχηρή προειδοποίηση για το πώς η έλλειψη ρευστότητας, το αυξημένο κόστος και η καταναλωτική πίεση αποδυναμώνουν το λιανεμπόριο, παρά τις εκπτώσεις και τις υποσχέσεις ανάκαμψης. Η αύξηση στις πωλήσεις ειδών όπως τρόφιμα δεν μετατρέπεται σε συνολικό όφελος για τον κλάδο της ένδυσης-υπόδησης, ενώ η πολύπλευρη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει αδήριτη ανάγκη.

Στοιχεία από την έρευνα ΕΣΕΕ – Υποτονικές επιδόσεις παρά τις μεγάλες εκπτώσεις

Τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας, βασισμένης σε δείγμα 359 επιχειρήσεων με σχεδόν 600 σημεία καταγραφής, αποτυπώνουν με σαφήνεια την κρισιμότητα της κατάστασης:

·Το 47% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι είναι «λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες» από τις πωλήσεις τους.

·Το 37% επιχειρεί να διατηρήσει χαμηλές τιμές και προσφορές ακόμη και μετά τη λήξη της επίσημης περιόδου εκπτώσεων, παρά το θεσμικό πλαίσιο.

·Το 60% των επιχειρήσεων προσέφερε εκπτώσεις άνω του 30%, με την κατηγορία 31%‑40% να είναι η πιο δημοφιλής.

·Η υψηλότερη αγοραστική κίνηση εντοπίστηκε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου (38%), πιθανόν λόγω της καταβολής επιδόματος αδείας.

·Η πτώση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν αρνητικά κυμάνθηκε έως 20% για το 70% των περιπτώσεων.

·Για αυτές που είχαν αύξηση, το 66% ανέφερε άνοδο έως 10% μόνο.

·Το 47% έκαναν εκπτώσεις σε όλα τα εμπορεύματα, ενώ ένα 51% κατέγραψε ελαφρώς μειωμένη επισκεψιμότητα.

· Μόλις το 21% των επιχειρηματιών δήλωσε «πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένος» από την επισκεψιμότητα.

Παράλληλα, αποτυπώνονται και οι διαρθρωτικές δυσκολίες:

·Το 45% των επιχειρήσεων διατηρεί υψηλές πωλήσεις στο φυσικό κατάστημα, παρά την αύξηση των απομακρυσμένων πωλήσεων.

·Ως κύρια προβλήματα αναδεικνύονται η ακρίβεια, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και οι αυξημένες τιμές προμηθευτών.

·Το 74% των επιχειρήσεων καταγράφει αύξηση του λειτουργικού κόστους άνω του 10% από την αρχή του έτους.

·Το 67% δηλώνει ότι τα μέτρα στήριξης δεν πρόσφεραν ουσιαστική ανακούφιση.

Μακροοικονομικό πλαίσιο

Παρά την αρνητική πορεία των εκπτώσεων, οι ευρύτερες μακροοικονομικές ενδείξεις δεν στερούνται θετική χροιάς αλλά δεν επαρκούν για αντιστροφή του κλίματος. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος του λιανικού εμπορίου για το σύνολο του 2024 αυξήθηκε κατά 2,4%, φτάνοντας τα 71,57 δισ. ευρώ από 69,89 δισ. ευρώ το 2023. Ωστόσο, αυτή η άνοδος δεν αντανακλάται ισομερώς στον κλάδο ένδυσης‑υπόδησης. Τον Απρίλιο του 2025 ο όγκος πωλήσεων στον κλάδο αυτό υποχώρησε κατά 3,5%, ενώ σε άλλους τομείς όπως τρόφιμα, φάρμακα και βιβλία καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις (π.χ. τρόφιμα +18,6%, φάρμακα +16,7%).

Αντίστοιχα, το α’ τρίμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου σημείωσε μικρή αύξηση 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση 2,1%.

Τι ζητά η ΕΣΕΕ

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, επισήμανε ότι χάθηκε το στοίχημα των εκπτώσεων και ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία. Έκανε λόγο για επαναξιολόγηση του θεσμού των εκπτώσεων ώστε να μην λειτουργεί κατά των μικρών επιχειρήσεων αλλά να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο για επιχειρήσεις όσο και για καταναλωτές. Η πρόσθετη στήριξη μέσω ενεργειακών επιδοτήσεων, ρύθμισης κόστους και ενίσχυσης της ρευστότητας είναι κρίσιμη προϋπόθεση επιβίωσης του τομέα.