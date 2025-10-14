Προσχέδιο προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο δρόμο που ακολουθούμε, με συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, για μια Ελλάδα ισχυρή, με σταθερή οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη και με οφέλη για όλους, δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Παρουσία των Χρ.Σταϊκούρα και Θ. Σκυλακάκη στη συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι η διαχείριση την εποχή που εκείνοι ήταν στο υπουργείο, αποτελεί πρότυπο οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, εν μέσω σημαντικών κρίσεων που πέρασε η χώρα.

Σε αυτό τον δρόμο λοιπόν, σημείωσε, συνεχίζει και σήμερα το οικονομικό επιτελείο και ο προϋπολογισμός του 2026 επιβεβαιώνει τη συνέχιση της θετικής πορείας της οικονομίας και δίνει ξεκάθαρα το στίγμα της πολιτικής και των στόχων της κυβέρνησης, για δημοσιονομική σταθερότητα με συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους, για ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση των επενδύσεων, για ενίσχυση του εισοδήματος όλων των πολιτών, για προτεραιότητα σε πολιτικές όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό, την άμυνα, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Ο κ. Πετραλιάς αναφέρθηκε στη «συστηματική προσπάθεια» για τον εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών, με όλα τα μέτρα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που εφαρμόστηκαν τα τελευταία έτη, αλλά και με συνεχόμενα μέτρα μείωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, που επιτρέπουν στην οικονομία να αποδίδει και να αναπτύσσεται.

Αυτές οι θετικές παρεμβάσεις, σημείωσε, υλοποιούνται εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας, τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε δημοσιονομικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το κλίμα αστάθειας που εντείνεται και οδηγεί πολλά κράτη στη λήψη περιοριστικών μέτρων, η Ελλάδα αποτελεί σημείο αναφοράς οικονομικής, πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για να σημειώσει ότι το αξιόγραφο της χώρας, έχοντας κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα, παρουσιάζει πλέον μικρότερα spreads από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, το ΧΑΑ βρίσκεται πλέον σε ανεπτυγμένες αγορές, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, «ακούσαμε όλοι τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας να μιλάει με εγκωμιαστικό τρόπο για τη χώρα».

Αναφερόμενος στα μεγέθη του προϋπολογισμού, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι:

- Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει για έκτο χρόνο να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο, σχεδόν διπλάσιο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, 2,4% για το 2026.

- Σημαντική στον ρυθμό της ανάπτυξης είναι η συμβολή των επενδύσεων, οι οποίες αυξάνονται, από 4,5% το 2024 σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026.

- Παράλληλα με τη δυναμική των ιδιωτικών επενδύσεων, αναμένεται σε αυτή την κατεύθυνση να υλοποιηθεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ύψους 16,7 δισ. ευρώ έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. «Το μεγάλο στοίχημα είναι πράγματι η πλήρης απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ και σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε όλοι», είπε ο κ. Πετραλιάς και τόνισε ότι η αύξηση των επενδύσεων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, μετά την Ιρλανδία, στην Ευρώπη, για το 2025, και τη μεγαλύτερη αύξηση το 2026.

- Το ποσοστό των επενδύσεων προς το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 15,7% που ήταν 2025 και από 11% που το παρέλαβε η κυβέρνηση το 2019, σε 16,8% το 2026. Σε απόλυτους αριθμούς, οι επενδύσεις αυξάνονται από τα 20 δισ. ευρώ το 2019, σε 39 δισ. φέτος και 44 δισ. ευρώ το 2026.

- Το ποσοστό ανεργίας έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό το 2025, αναμένεται εντός του 2026 να είναι 8,6% κατά μέσο όρο, δηλαδή, «στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008». Αυτό σημαίνει, ανέφερε ο κ. Πετραλιάς, ότι «έχουμε 659.000 περισσότερους απασχολούμενους μισθωτούς, από το 2008».

- Ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί, τόσο το 2025 όσο και το 2026, κατά 3,7%. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το επίπεδο των κατά κεφαλή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, για το 2026, 21,6% υψηλότερα από το επίπεδο του 2019. «Αν δεν ληφθούν υπόψη και οι διαδοχικές μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές κατά κεφαλή αμοιβές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30%, σε σχέση με το 2019».

- Ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025, σε 2,2% το 2026.

Τα ανωτέρω μεγέθη δίνουν απάντηση για τα πραγματικά εισοδήματα, ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπογράμμισε ότι «από το 2019 έως το 2026, ο σωρευτικός πληθωρισμός εκτιμάται σε 22%. Όμως η αύξηση του καθαρού μέσου μισθού είναι πάνω από 30% ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού, ήδη το 2025 ξεπέρασε σωρευτικά το 35,4% και το 2026 μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το 40%» και συνεπώς, «ναι, τα πραγματικά εισοδήματα αυξάνονται και έχουμε ονομαστικές αυξήσεις μέσου μισθού πολύ παραπάνω από τον πληθωρισμό». Προφανώς, υπογράμμισε ωστόσο ο κ. Πετραλιάς, η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη με αυτό. «Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε αλλά δείχνει ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού άλλωστε, όπως σημείωσε, εντάσσεται το σύνολο των μέτρων της Θεσσαλονίκης, ύψους 1,76 δισ. για το 2026 και 2,47 δισ. για το 2027. Το κυριότερο από τα μέτρα αυτά, είπε ο κ. Πετραλιάς, είναι η φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό, τους νέους και τη μεσαία τάξη.

«Η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας, που έχει κόστος 1,2 δισ. το 2026 και 1,6 δισ., σε μόνιμη βάση, από το 2027 και μετά, στοχεύει στην ενίσχυση των μεσαίων εισοδημάτων, οικογενειών με παιδιά, των νέων. Η λογική όμως της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης είναι πολύ πιο ουσιαστική και βαθύτερη από την επικείμενη αύξηση των καθαρών εισοδημάτων τον Ιανουάριο. Στοχεύει στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος, γιατί επιβραβεύεται η παραγωγή, η πρόοδος και η ανάπτυξη. Δίνεται κίνητρο κάποιος να εργαστεί και να πετύχει καλύτερες αποδοχές», σημείωσε ο κ. Πετραλιάς.

Ο υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι για πρώτη φορά, οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος κλίμακας διαφοροποιούνται αναλόγως του αριθμού των τέκνων και έτσι ενισχύονται όχι μόνο τα χαμηλά αλλά όλα τα ύψη εισοδημάτων, όσων έχουν παιδιά. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ανέφερε ο κ. Πετραλιάς, είναι η μείωση του συντελεστή για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, από 22% σε 9%, για τους τρίτεκνους, και μηδενισμός για τους πολύτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες, σημείωσε, θα δουν για πρώτη φορά, μείωση φόρου, αναλόγως του αριθμού των τέκνων και οι νέοι επιχειρηματίες θα δουν σημαντική μείωση στο 9% ή και μηδενισμού του φόρου τους.

Η λογική όμως της φορολογικής μεταρρύθμισης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν σταματάει στη διαρθρωτική αλλαγή της φορολογίας εισοδήματος, ανέφερε αλλά εισάγονται και τοπικά χαρακτηριστικά και γι΄ αυτό καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία πολιτών που διαμένουν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με ωφέλεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες, στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους. Επιπροσθέτως, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής στα ενοίκια, στο 25% από 35%, για ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, τη στιγμή που το Νοέμβριο θα επιστρέφεται και ένα ενοίκιο ετησίως στο 80% των ενοικιαστών της χώρας.

Η δημογραφική πολιτική εισάγεται όμως και σε άλλες ρυθμίσεις, καθώς το ελάχιστο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών καταργείται, για νέες μητέρες και δύο έτη μετά τη γέννα. Επίσης μειώνεται κατά 50% σε όσους διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 άτομα, εκτός Αττικής, ενώ πλέον στα τεκμήρια, τα εξαρτώμενα τέκνα δεν θα έχουν ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης.

«Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η μεταρρύθμιση είναι ολιστική και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα και για τα ευρωπαϊκά, γιατί εξετάσαμε όλα τα συστήματα για να καταλήξουμε σε αυτά. Είναι και εξαιρετικά στοχευμένη στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα», σημείωσε ο κ. Πετραλιάς και κάλεσε όλους να αναλογιστούν και τη σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, τις παρεμβάσεις για τα ειδικά μισθολόγια των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας, του ΥΠΕΞ και τις μισθολογικές ρυθμίσεις για μηχανικούς ερευνητές, τη θέσπιση υπερεκπτώσεων 100% για επενδυτικές δαπάνες σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα και η κατασκευή οχημάτων, αεροσκαφών και των εξαρτημάτων αυτών. Ενώ πέραν των ανωτέρω, τον Απρίλιο 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός με στόχο να ανέλθει στο ποσό των 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 από το ποσό των 880 ευρώ που είναι σήμερα. Στη βάση αυτή, τον Απρίλιο θα γίνει νέα οριζόντια αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο κ. Πετραλιάς είπε επίσης ότι το 2026 το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα αποκλιμακωθεί περεταίρω σε 359 δισ. ευρώ ή 137,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά επιπλέον 7,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2025. «Είναι μία πολύ σημαντική μείωση και για πρώτη φορά από το 2010 το δημόσιο χρέος διαμορφώνεται κάτω από το 140%, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της Ιταλίας», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόσθεσε:

«Η μείωση του δημοσίου χρέους συνδέεται με την αναβαθμισμένη εικόνα της χώρας μας διεθνώς, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε τις δανειακές μας ανάγκες με ευνοϊκότερους όρους και στέλνει μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας στην διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το κυριότερο όμως στοιχείο είναι ότι ελαφρύνει τα βάρη για τις νεότερες γενεές και αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μην ζήσουν αυτές όσα πέρασε αυτή η γενιά».