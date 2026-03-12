Τελωνειακές αρχές ΗΠΑ: Το σύστημα επιστροφής δασμών έχει ολοκληρωθεί κατά 40% έως 80%.

Το τετραμερές σύστημα της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την επιστροφή 166 δισ. δολαρίων από παράνομες δασμολογικές πληρωμές, μαζί με τους τόκους, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεταξύ 40% και 80%, σύμφωνα με δικαστική κατάθεση που υπέβαλε την Πέμπτη ανώτερος τελωνειακός αξιωματούχος.

Ο Μπράντον Λορντ, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο οργανισμός αναπτύσσει ένα τετραμερές σύστημα με την ονομασία CAPE, το οποίο θα δέχεται αιτήσεις επιστροφής χρημάτων, θα τις επεξεργάζεται μαζικά, θα τις εξετάζει και θα εκδίδει τις σχετικές επιστροφές, σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο.

Η κατάθεση του Λορντ στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ έγινε σε συμμόρφωση με εντολή που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον δικαστή Ρίτσαρντ Ίτον, στο πλαίσιο της οδηγίας του για την επιστροφή των δασμολογικών πληρωμών.