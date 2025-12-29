Τέλη κυκλοφορίας 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2025 έχουν οι κατοχοι οχημάτων την προθεσμία να τακτοποιήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας γίνεται φέτος πιο απλή και χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ που επιτρέπει την άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ.

Όσοι δεν επιθυμούν να εισέλθουν στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορούν να κατεβάσουν και να πληρώσουν το ποσό χρησιμοποιώντας μόνο το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Τέλη κυκλοφορίας: Αναλυτικά η διαδικασία

Η διαδικασία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι η εξής:

Για συντομία θα πρέπει να έχετε πρόχειρους τους κωδικούς του Taxisnet, τον προσωπικό σας ΑΦΜ, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Τσουχτερά τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα: