Τεχνολογικός «πυρετός» στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το φετινό καλοκαίρι, οι Έλληνες επενδυτές έδειξαν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις τους στις τεχνολογικές μετοχές και ειδικά σε όσες σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα της Plum, την fintech της Eurobank, δείχνουν ότι το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου 2025, η NVIDIA και η Palantir αποτέλεσαν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των εντολών αγοράς μετοχών από Έλληνες χρήστες της πλατφόρμας.

Αναλυτικότερα, η NVIDIA, ο «βασιλιάς» των επεξεργαστών γραφικών που έχουν εξελιχθεί σε κινητήριους μοχλούς της τεχνητής νοημοσύνης, διατήρησε την πρώτη θέση σε δημοφιλία καθ’ όλη τη θερινή περίοδο. Η Palantir, εταιρεία με επίκεντρο τα big data και τις λύσεις AI για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, βρέθηκε στη δεύτερη θέση τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας ένα εντυπωσιακό «άλμα» στην προτίμηση των επενδυτών.

Η εκτόξευση των αποδόσεων

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Η μετοχή της NVIDIA κατέγραψε άνοδο 31% μέσα στο καλοκαίρι, ενώ η Palantir σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 44% από τις 2 Ιουνίου έως και τις 19 Αυγούστου, προτού δεχθεί μια αναμενόμενη διόρθωση. Το κύμα ανόδου δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς η Meta επανήλθε δυναμικά στη λίστα των πιο δημοφιλών μετοχών, με τους Έλληνες επενδυτές να ποντάρουν στις φιλόδοξες κινήσεις της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματά της. Η εικόνα αυτή φανερώνει κάτι περισσότερο από μια απλή επενδυτική «μόδα». Δείχνει την πίστη στην τεχνητή νοημοσύνη ως τον νέο πυλώνα ανάπτυξης, όχι μόνο της τεχνολογικής βιομηχανίας, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη «πουλάει» στο ταμπλό

Η έλξη των επενδυτών προς τις μετοχές AI δεν είναι τυχαία. Οι επενδυτικές τράπεζες και οι μεγάλοι οίκοι αναλύσεων βλέπουν στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης μια νέα «βιομηχανική επανάσταση». Από την υγεία και την ενέργεια έως τη χρηματοοικονομική ανάλυση και την άμυνα, οι εφαρμογές της είναι αμέτρητες και δημιουργούν τεράστιες αγορές.

Η NVIDIA, για παράδειγμα, έχει καταστεί σχεδόν «μονοπώλιο» στους εξειδικευμένους επεξεργαστές που απαιτούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και συστημάτων AI. Οι τεράστιες παραγγελίες από κολοσσούς όπως η Microsoft, η Google και η OpenAI έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση, οδηγώντας και την τιμή της μετοχής στα ύψη.

Αντίστοιχα, η Palantir θεωρείται το «μυαλό» πίσω από πολύπλοκες αναλύσεις δεδομένων που αξιοποιούν κυβερνήσεις και πολυεθνικές. Ο συνδυασμός τεχνολογικής και γεωπολιτικής αξίας την καθιστά ελκυστική για επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμο growth.

Η ελληνική επενδυτική ψυχολογία

Παράλληλα με το «τρένο» της τεχνητής νοημοσύνης, οι Έλληνες επενδυτές δεν άφησαν στην άκρη πιο παραδοσιακούς τομείς. Οι μετοχές των αμερικανικών τραπεζών Citigroup και Bank of America συγκέντρωσαν σχεδόν το 20% των εντολών αγοράς τον Αύγουστο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και τη σταθερότητα, με τους Έλληνες να κατανοούν ότι η διαφοροποίηση προστατεύει από την υπερβολική έκθεση σε έναν μόνο κλάδο.

Η Apple, επίσης, σημείωσε ανάκαμψη μετά από πτώση στη ζήτηση τον Ιούλιο. Η εταιρεία φαίνεται να αποκαθιστά τις σχέσεις της με τον Λευκό Οίκο και να προετοιμάζει νέο κύκλο ανάπτυξης, γεγονός που έφερε ξανά τους επενδυτές κοντά της.

Ο ρόλος των ETFs

Η στροφή δεν περιορίστηκε στις μεμονωμένες μετοχές. Οι Έλληνες επενδυτές έδειξαν και φέτος ώριμη στάση, επιλέγοντας ETFs που τους προσφέρουν έκθεση σε πολλαπλές αγορές και κλάδους. Ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές ξεχώρισαν τα Global Materials, Information Tech, S&P 500, Bold 80/20 Fund και FTSE All-World Equity.

Η στρατηγική αυτή συνδυάζει από τη μία, επένδυση σε στοχευμένους τομείς όπως οι πρώτες ύλες και η τεχνολογία και από την άλλη, ευρεία διαφοροποίηση μέσω index funds που παρακολουθούν ολόκληρες αγορές. Έτσι, οι Έλληνες δεν παίζουν «όλα τα χαρτιά» τους σε έναν κλάδο, αλλά χτίζουν χαρτοφυλάκια που ισορροπούν το ρίσκο.

Η Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager της Plum στην Ελλάδα, επισημαίνει: «Οι Έλληνες επενδυτές δείχνουν και περιέργεια και ωριμότητα στις επιλογές τους. Αυτό το καλοκαίρι είδαμε έντονο ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες τάσεις καινοτομίας, με μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη όπως η NVIDIA και η Palantir να κερδίζουν μαζική προσοχή και να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις». Παράλληλα, τονίζει ότι «υπάρχει ώριμη διαφοροποίηση προς τις τράπεζες, τις blue-chip εταιρείες και τα ETFs, επιβεβαιώνοντας ότι πολλοί επενδυτές δημιουργούν ισορροπημένα χαρτοφυλάκια».

Οι κίνδυνοι και οι προοπτικές

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί. Η υψηλή αποτίμηση μετοχών όπως της NVIDIA ενέχει τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων. Οι προσδοκίες για την AI είναι τεράστιες, αλλά η υλοποίησή τους μπορεί να χρειαστεί χρόνο.

Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θεωρείται μια περαστική τάση, αλλά μια τεχνολογία που θα αλλάξει ριζικά την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τις επιχειρηματικές πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές του κλάδου, παρά την όποια βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, παραμένουν ελκυστικές για όσους επενδύουν με μακρινό ορίζοντα.

Η παγκόσμια διάσταση της τεχνολογικής ανόδου

Η εκτόξευση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν δεχθεί ισχυρή ώθηση από την τεχνολογία. Ο Nasdaq κατέγραψε ιστορικά υψηλά, τροφοδοτούμενος σχεδόν αποκλειστικά από τον ενθουσιασμό για την AI.

Οι αναλυτές κάνουν λόγο για «AI bubble» που θυμίζει την εποχή των dot-com, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά οι τεχνολογίες έχουν ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά τους. Ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’90 πολλές εταιρείες ήταν περισσότερο ιδέες παρά πραγματικές επιχειρήσεις, σήμερα οι κολοσσοί της AI καταγράφουν δισεκατομμύρια σε έσοδα και κέρδη.