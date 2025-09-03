Τα σενάρια για μειώσεις φόρων και νέο αφορολόγητο σε οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες

Ένα ευρύ πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους σχεδιάζει να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της φετινής ΔΕΘ.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν κυρίως στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη βελτίωση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα φορολογική κλίμακα, με τη διατήρηση του εισαγωγικού συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ, αλλά και την προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή, πιθανόν 15% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ – αντί του σημερινού 22%.

Παράλληλα, φαίνεται ότι μετατίθεται προς τα πάνω το όριο του ανώτατου συντελεστή 44%, από τις 40.000 ευρώ που ισχύει σήμερα στις 50.000 ή 55.000 ευρώ.

Ανάσα φέρνουν και τα νέα αφορολόγητα όρια για τις οικογένειες. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες με παιδιά θα δουν αύξηση στο αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα έχει έμμεσο φορολογικό όφελος για εισόδημα έως και 11.000 ευρώ.

Οι πολύτεκνοι αναμένεται να κερδίσουν ακόμη περισσότερα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα φορολογούνται καθόλου για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Το φορολογικό πακέτο θα περιλαμβάνει και μειώσεις στον φόρο εισοδήματος από ενοίκια. Ειδικά για τους ιδιοκτήτες με ετήσιο εισόδημα από μισθώματα μεταξύ 12.001 και 35.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 25%, από 35% που ισχύει σήμερα.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται μείωση κατά 30% στα τεκμήρια διαβίωσης, ένα μέτρο που θα ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, ιδιαίτερα ελεύθερους επαγγελματίες που «πιάνονται» στην παγίδα των τεκμαρτών εισοδημάτων.

Η εφαρμογή των αλλαγών προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2026, ώστε να αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του 2027, με εξαίρεση τις μηνιαίες παρακρατήσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίες θα προσαρμοστούν νωρίτερα.

Το πακέτο των ελαφρύνσεων βασίζεται στα αυξημένα έσοδα του προϋπολογισμού και στο ισχυρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2025, που ανοίγει περιθώρια για πιο επιθετικές παρεμβάσεις.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να στοχεύει σε παρεμβάσεις που δεν απλώς μειώνουν τη φορολογία, αλλά στηρίζουν την κατανάλωση, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και προωθούν την επενδυτική εμπιστοσύνη.