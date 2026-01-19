Τ. Θεοδωρικάκος: Οι φετινές αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφάλιστρα Υγείας θα είναι περιορισμένες

«Η προστασία των καταναλωτών από υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα ιδιωτικής Υγείας είναι μια αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης μας» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένας Αποστολάκη.

Ο υπουργός, τόνισε πως «η κυβέρνηση έχει δείξει στην πράξη την ευαισθησία της για το θέμα. Έχει νομοθετήσει και η νομοθέτηση του νέου δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ θα δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη. Μέχρι να υπάρξει ο νέος δείκτης, η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα παρέμβαση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και η εικόνα που έχω είναι οι φετινές αυξήσεις, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβούν τις περυσινές. Είμαι αισιόδοξος, παρακολουθούμε την κατάσταση.».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προχώρησε η κυβέρνηση λέγοντας πως αυτές έγιναν «γιατί οι αυξήσεις που αναγγέλθηκαν πέρυσι θεωρήσαμε ότι αποτελούσαν μια αντιασφαλιστική συμπεριφορά» καθώς όπως είπε «στα ισόβια ασφάλιστρα ο ασφαλισμένος πληρώνει επί σειρά ετών όταν είναι νέοι και δεν κάνουν χρήση υπηρεσιών Υγείας και μετά από δεκαετίες που έχουν πληρώσει ασφάλιστρα, όταν χρειάζονται τις υπηρεσίες Υγείας χρεώνονται με υπέρογκες αυξήσεις».

Γι' αυτό ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος με παρέμβασή μας «βάλαμε τέλος στον δείκτη του ΙΟΒΕ γιατί είχε αποδειχθεί ότι δούλευε σχετικά μονοδιάστατα και τον αντικαταστήσαμε με την ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ στο να δημιουργήσει το νέο δείκτη ασφάλισης και μάλιστα το ταχύτερο το δυνατόν».

Παράλληλα, είπε ότι επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αυτός ο δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ που είναι Ανεξάρτητη Αρχή «κάλεσα την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο ότι έχουν υποχρέωση να μην προβούν σε παράλογες αυξήσεις και άνω των περσινών ορίων». Η εικόνα που έχω, σημείωσε ο υπουργός είναι ότι οι Ασφαλιστικές εταιρείες «ανταποκρίνονται σε αυτή την κατεύθυνση που τους ζητήσαμε ως κυβέρνηση εκ μέρους της κοινωνίας και των καταναλωτών που μετέχουν σε αυτή την αγορά».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, απαντώντας στον ισχυρισμό της κ. Αποστολάκη ότι οι παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνες που πέρυσι περιόρισαν της αυξήσεις στα ασφάλιστρα Υγείας είπε «ότι η λογική του επιχειρήματος είναι αντιφατική» καθώς δεν μπορεί να λέγεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μείωσαν στο μισό τις αυξήσεις που είχαν εξαγγείλει, επειδή αντέδρασε ένα κόμμα και όχι επειδή η κυβέρνηση πήρε συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο υπουργός ανέφερε πως η λύση του πλαφόν δεν έχει νόημα να την συζητήσει κανείς.