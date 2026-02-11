Τ. Θεοδωρικάκος: Έμπρακτη συνεργασία αμοιβαίου συμφέροντος Ελλάδας-Τουρκίας

Στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας Μεχμέτ Φατίχ Κασίρ υπέγραψαν κοινή δήλωση αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα από κοινού χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών σε τομείς όπως οι βιοεπιστήμες, τα φάρμακα, η αγροδιατροφική αλυσίδα, η κυκλική βιομηχανία και η αειφόρος ενέργεια.

Ήδη έχουν υποβληθεί 110 κοινές προτάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Μεικτή Διακρατική Επιτροπή, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα αντίστοιχα έργα διμερούς συνεργασίας. Πριν από την υπογραφή, προηγήθηκε συνάντηση των κυρίων Θεοδωρικάκου και Κασίρ, όπου συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Η σημερινή 6η Συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει τη βούλησή μας για μια εποικοδομητική συνεργασία των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της Έρευνας και της Καινοτομίας, των επιχειρήσεων, του εμπορίου και των επενδύσεων. Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Στόχος μας είναι η ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεννόησης στον Τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο υπεγράφη κατά τη διάρκεια του 5ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Με τον ομόλογό μου συζητήσαμε σειρά συναφών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και τη δυνατότητα υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας στους τομείς της τυποποίησης και διαπίστευσης, αλλά και ανανέωσης του Μνημονίου στο πεδίο της Μετρολογίας. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την προτεραιότητα που αποδίδουμε στη διευκόλυνση και ασφάλεια των ιδιωτικών επενδύσεων,

επενδύοντας στο μέλλον μέσω καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάγκη αξιοποίησης τυχόν αναδυόμενων προκλήσεων και ευκαιριών σε νέα πεδία επιχειρηματικής συνεργασίας, προς αμοιβαίο όφελος των δύο χωρών».