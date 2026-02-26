Τ. Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρ. Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία

Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι υπουργοί της ΕΕ συζήτησαν την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα, η οποία αποτυπώνει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μια ισχυρή ενιαία αγορά.

Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανταγωνιστικότητα, που αποτελεί στρατηγικό εργαλείο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια και ένα από τα βασικά στοιχεία του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2028-2034.

Στις παρεμβάσεις του, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον, κοινός στόχος όλων αποτελεί η ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών και της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέδειξε μία σειρά βασικών θεμάτων:

Την υστέρηση στη βιομηχανία και στη μεταποίηση.

Το ιδιαίτερα υψηλό ενεργειακό κόστος.

Την αδυναμία πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να προσαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο στην ψηφιακή μετάβαση.

Το υψηλό κόστος ζωής, γύρω από το οποίο απαιτούνται νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανταγωνιστικότητα, ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε την ανάγκη για δίκαιη κατανομή των πόρων με γεωγραφική ισορροπία, ώστε να μην αποτελεί μοναδικό κριτήριο η αριστεία, αλλά να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των κρατών και των περιφερειών, με στήριξη της βιομηχανίας, της μεταποίησης, της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.