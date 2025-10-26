Τ. Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Νέο και τελευταίο πρόγραμμα €21 εκατ. για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις

Την επίσημη ανακοίνωση για τη δρομολόγηση ενός τρίτου προγράμματος στήριξης για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του πολέμου Ρωσίας με την Ουκρανία, έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Καστοριά και της συνάντησής του με τοπικούς φορείς.

Ο υπουργός, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τόνισε με έμφαση, πως πρόκειται για το τελευταίο πρόγραμμα που θα ενεργοποιηθεί για τη στήριξη του κλάδου έναντι των συγκεκριμένων δυσκολιών που προκάλεσε η εμπόλεμη σύρραξη.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου, το νέο πρόγραμμα στήριξης εισάγει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κατανομής και στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα: -Χρονική Κατανομή: Τα χρήματα που θα δοθούν θα κατανεμηθούν ισόποσα (“μισά-μισά”) και θα καταβληθούν εντός των επόμενων δύο ετών.

Δικαιούχοι:

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και επιχειρήσεις που μέχρι τώρα δεν είχαν λάβει καμία χρηματοδότηση, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια των προηγούμενων κύκλων. Μάλιστα θα χρηματοδοτηθούν ακόμη και οι επιχειρήσεις που είχαν παρουσιάσει αύξηση τζίρου κατά την περίοδο αναφοράς.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης διαβεβαίωσε, ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το τοπικό Επιμελητήριο, προκειμένου η διαδικασία και η κατανομή των χρημάτων να είναι “απολύτως δίκαιη” και να διασφαλιστεί η “σωστή κατανομή” των πόρων στους πληττόμενους.

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε, πως θα υπάρξει περαιτέρω συνδρομή τόσο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όσο και από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος είναι το τρίτο αυτό πρόγραμμα να φτάσει σε κάθε περίπτωση τα 21 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, υπό προϋποθέσεις, το τελικό ποσό να είναι “και λίγο μεγαλύτερο”.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στέκεται “μαζί με την κοινωνία, μαζί με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και τους εργαζόμενους”, στηρίζοντάς τους στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τόνισε, τέλος, πως στόχος είναι “συνολικά η Καστοριά, όπως και ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, να κοιτάξει μπροστά”, καθώς, όπως είπε, “θα γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα και προετοιμάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις για την Δυτική Μακεδονία στον χάρτη των στρατηγικών υποδομών για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη”.