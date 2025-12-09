Συνεχίζει τις εξαγορές τροφίμων στην Ελλάδα το Switzgroup

Με δύο νέες εξαγορές στην Ελλάδα έκλεισε το 2025 για τον όμιλο Switzgroup του Ινδού επιχειρηματία Ταϊτζούν Κορακιουάλα. Απέκτησε την αλυσίδα εστίασης Τhe Bakers in the Hood μέσω της θυγατρικής Τroufa με στόχο να αναπτυχθούν 50 νέα μαγαζιά και την εταιρεία παραγωγής ντόνατς με την επωνυμία Mides μέσω της θυγατρικής NewBake.

Το Switzgroup έκανε την πρώτη εξαγορά στη χώρα μας το 2017 σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα με capital controls και μνημόνια. Απέκτησε την Olympic Foods και από τότε μέχρι σήμερα έχει αποκτήσει 22 ελληνικές εταιρείες από τον χώρο των τροφίμων.



Μεταξύ αυτών, η Ιωνική Σφολιάτα, οι Κουλουράδες, η Κρητών Αρτος, η CSM Bakery κ.α.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων η συνεργασία της «Κουλουράδες» με την «Bread Factory» Πρόκειται για μια συμφωνία που θεωρείται «κλεισμένη» και θα αφορά τη συνεργασία των δύο αλυσίδων εκτός Ελλάδος με πρώτη στάση την Κύπρο. H «Κουλουράδες» ανήκει κατά 70% στο Switzgroup και ο ιδρυτής της Δημήτρης Γρίβας ελέγχει το υπόλοιπο ποσοστό και ασκεί και το management. Η «Κουλουράδες» έχει κάνει ήδη τα πρώτα της βήματα στην Κύπρο και η συνεργασία με την Bread Factory αποσκοπεί να αναπτυχθεί και το μοντέλο των πολυχώρων εστίασης της Βread Factory στην Κύπρο αλλά και σε άλλα μέρη.

Μαζί με τις νέες εξαγορές ο τζίρος του Switzgroup στην Ευρώπη (Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος) θα ανέλθει το 2026 σε 300 εκατ. ευρώ (τα περισσότερα από την Ελλάδα) με ένα περιθώριο κερδών ebitda στο 10% που σημαίνει ότι τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων θα ανέλθουν στα 30 εκατ. ευρώ.

Το SwitzGroup είναι ο επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Κορακιουάλα στα τρόφιμα, τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία 48 χρόνια, Έχει έδρα το Ντουμπάι με παρουσία σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Αυστραλία, Ινδία και Μέση Ανατολή) και το 2026 θα εμφανίσει ετήσιο τζίρο 700 εκατ. δολάρια με περιθώριο κερδών ebitda στο 15%.

Επικεφαλής του ομίλου Κορακιουάλα είναι ο 70χρονος Ταϊτζούν Κορακιουάλα, ο οποίος συνεχίζει την επιχειρηματική δράση της οικογένειας. Ο όμιλος, εκτός από τα τρόφιμα, δραστηριοποιείται και στον τομέα των φαρμάκων.

Για την Ελλάδα, η στρατηγική δεν αλλάζει. Θα συνεχιστούν οι εξαγορές εταιρειών τροφίμων από το Switzgroup αλλά όπως ανέφερε ο κ. Κορακιουάλα πλέον η απόκτηση πλειοψηφικών ποσοστών σε δυναμικές επιχειρήσεις έχουν γίνει πιο δύσκολες, καθώς η βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας έχει ενισχύσει σημαντικά τις αποτιμήσεις σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Switzgroup στην Ελλάδα.