Συναντήσεις Θεοδωρικάκου με Βουτσινά και Μπρατάκο: Η προσέλκυση επενδύσεων στην ατζέντα

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Ιωάννη Βουτσινά, εγκαινιάζοντας τον θεσμικό διάλογο για τη διαμόρφωση του νέου επιμελητηριακού νόμου.

Στόχος είναι η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Eπιμελητηρίων σε όλη τη χώρα, η εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, καθώς και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων. Αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος διαφάνειας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε για το ίδιο θέμα και με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Ιωάννη Μπρατάκο.