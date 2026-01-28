Συμμαχία Π. Μαζαράκη και Switzgroup για επενδύσεις στην Ελλάδα με δύναμη πυρός €250 εκατ.

Ένα νέο fund με επικεφαλής τον Περικλή Μαζαράκη με διεθνή θητεία σε private equity funds αλλά και σε εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έχει «σηκώσει» περίπου 250 εκατ. ευρώ από την αγορά και ετοιμάζεται να ανακοινώσει τις πρώτες του επενδυτικές κινήσεις στην Ελλάδα.

Πρόκειται για το Golden Age Capital που θα επενδύει στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων και όχι μόνο. Αυτό που το διαφοροποιεί σε σχέση με άλλα funds που επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι θα αποκτά πλειοψηφικά ποσοστά και θα έχει ουσιαστική εμπλοκή στο management δημιουργώντας επιχειρησιακές συνέργειες και παρέχοντας γνώση για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρειών. Προτεραιότητα θα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη των εταιρειών (π.χ. Βαλκάνια) αλλά και σε άλλες αγορές ανάλογα με το προϊόν. Ηδη, όπως πληροφορείται το Liberal, η πρώτη επένδυση έχει συμφωνηθεί και αναμένεται η ανακοίνωσή της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι από τους μεγαλύτερους επενδυτές του fund είναι το Switzgroup του Ινδού επιχειρηματία Ταϊτζούν Κορακιουάλα το οποίο επενδύει από το 2017 στη χώρας μας και σήμερα ελέγχει 22 εταιρείες στον κλάδο των τροφίμων και της ζαχαροπλαστικής μεταξύ των οποίων είναι Ιωνική Σφολιάτα, οι Κουλουράδες, η Κρητών Αρτος, η CSM Bakery κ.α.

H επιστροφή στην Ελλάδα και η εμπειρία της ομάδας στη διοίκηση επιχειρήσεων

Ο Περικλής Μαζαράκης επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από χρόνια καριέρας στο εξωτερικό. Είχε ηγετικούς ρόλους σε Private Equity, όπως οι TriSpan Capital, CDPQ, THL, Capital Partners και Cerberus Capital. Νωρίτερα, είχε διατελέσει COO της YUM Brands για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, CMO της Pizza Hut International, καθώς και CMO της παγκόσμιας καταναλωτικής δραστηριότητας της Bristol Myers Squibb.

Στα πρώτα στάδια της καριέρας του εργάστηκε στη McKinsey & Company, αποκτώντας ένα σημαντικό υπόβαθρο στη συμβουλευτική διοίκηση. Η ομάδα που πλαισιώνει τον κ. Μαζαράκη στο fund έχει αντίστοιχες επαγγελματικές διαδρομές με ειδίκευση στο operaion και αυτό που τους ένωσε είναι η επιθυμία για επιστροφή στην Ελλάδα και η ίδρυση του Golden Age Capital.