Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Πάτημα Βριλησσίων

Η χρηματοδότηση της Πράξης «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων» εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, το έργο, συνολικού κόστους 7.307.253 ευρώ, εκ των οποίων η συνολική δημόσια δαπάνη του ΑΠΔΕ ανέρχεται στα 4.015.015 ευρώ, αφορά στην κατασκευή τεσσάρων κύριων συλλεκτήρων και δικτύου δευτερευόντων αγωγών, με συνολικό μήκος 5.205 μέτρα, καθώς και στην κατασκευή κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης.

Το συνδυασμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας, καταλήγει στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού, απ’ όπου τα όμβρια ύδατα οδηγούνται τελικώς στο ρέμα της Ραφήνας.

Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της οποίας είχε ενταχθεί το έργο με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.