Eurostat: Στο 9,5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Αναθεωρημένα προς τα κάτω είναι τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat για τον πληθωρισμό, τόσο για την Ελλάδα όσο και συνολικά για την Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, ο ετήσιος πληθωρισμός της Ελλάδας είναι στο 9,5% τον Οκτώβριο, αντί για 9,8% που είχε ανακοινωθεί αρχικά, μετά το άλμα του 12,1% τον Σεπτέμβριο.

