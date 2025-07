Στο 3,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, 2% η Ευρωζώνη τον Ιούνιο

Ανοδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη (01/07) η Eurostat.

Για τη χώρα μας ο πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,6% έναντι 3,3% τον Μάιο και ενώ τον Ιούνιο του 2024 ήταν στο 2,5%.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2% από 1,9% τον Μάιο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σε μηνιαίο επίπεδο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 0,3% από 0% τον Μάιο, εντός των εκτιμήσεων.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών ενέργειας και τροφίμων- σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2,3%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Μάιο και εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

