Προσχέδιο Προϋπολογισμού

Με ρυθμό 2,4% αναμένεται να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία για το 2026, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού με βάση την εισήγηση από Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), που είναι η «βάση» για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΠΚΠ) του 2026.

Σημειώνεται πως η εκτίμηση για ανάπτυξη 2,4% είναι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ η εκτίμηση του ΕΔΣ «βλέπει» ανάπτυξη 2,3% για τον επόμενο χρόνο, «σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας, που πυροδοτείται από τις διεθνείς εντάσεις και τις πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις σε ευρωπαϊκές χώρες» όπως σημειώνεται στην έκθεση.

«Το ΕΔΣ προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% για το τρέχον έτος, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης την ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, καθώς και τη σταθερή δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία ενισχύεται από τις ευνοϊκές εξελίξεις στην απασχόληση και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος» αναφέρει το Συμβούλιο.

Παράλληλα, στο ΠΚΠ σημειώνεται πως το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού για το 2026 θα φτάσει το 2,8% επί του ΑΕΠ, παρόμοια με αυτή που αναφέρεται στον Προϋπολογισμό του 2025.

Για το σύνολο του 2025, το ΠΚΠ εκτιμά πως το πρωτογενές πλεόνασμα θα «κλείσει» το έτος στο 3,6% επί του ΑΕΠ.

Για τον πληθωρισμό, το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπει πως θα διαμορφωθεί στο 3% στο 2025, σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Για το 2026, το ΥΠΕΘΟ αναμένει αποκλιμάκωση των πιέσεων και «βλέπει» τον πληθωρισμό 2,2%.

Το ΕΔΣ σημειώνει ακόμα πως το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί πλεονασματικό το 2025 (0,6% του ΑΕΠ), και οριακά ελλειμματικό το 2026 (-0,1% του ΑΕΠ).

Η πορεία του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται σταθερά καθοδική, από 145,3% του ΑΕΠ το 2025 σε 137,6% το 2026, αντανακλώντας την αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.

Κίνδυνοι – Αβεβαιότητες

Το 2026, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει αρκετές αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την αναπτυξιακή της δυναμική. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι συγκρούσεις και οι ασταθείς οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ιδίως σε χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα και πολιτική αστάθεια, ενδέχεται να διαταράξουν τις αγορές και να επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση, ιδίως αν ο τουρισμός υποαποδώσει, λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργούν οι διεθνείς συνθήκες, θα επηρέαζε τα έσοδα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την ανάπτυξη.

Σε εγχώριο επίπεδο, ένα υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα – λόγω των ευνοϊκών φορολογικών μεταρρυθμίσεων που πρόσφατα ανακοινώθηκαν – αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κατανάλωση και να αυξήσει τη συνολική ζήτηση, αλλά η καθαρή του μακροοικονομική επίδραση θα εξαρτηθεί επίσης από τον πληθωρισμό, καθώς και από το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Καθυστερήσεις ή εμπόδια στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μπορεί να επιβραδύνουν τα οφέλη στην παραγωγικότητα, και να μειώσουν την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να απορροφά κραδασμούς.

Επίμονες πληθωριστικές τάσεις σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να μειώσουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής παρακολούθησης της απόκλισης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Δυσχέρειες στην αναμενόμενη απορρόφηση των κονδυλίων του ΤΑΑ της ΕΕ θα μπορούσαν να περιορίσουν την επενδυτική δυναμική, και να καθυστερήσουν σημαντικά έργα υποδομών και πράσινης μετάβασης.

Αντίθετα, η ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, με αυξημένες επενδύσεις σε προμήθειες, υποδομές και τεχνολογία, μπορεί να ενισχύσει τις εγχώριες βιομηχανίες εντονότερα από το αναμενόμενο, να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην μεταποίηση και την καινοτομία, και να προσελκύσει στρατηγικές διεθνείς συνεργασίες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συνεχής μείωση του πληθωρισμού περιορίζει αυξητικές προοπτικές στα επιτόκια, δημιουργώντας περαιτέρω μακροοικονομικά οφέλη.

Ο συνδυασμός ισχυρής απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ, ο ανθεκτικός τουρισμός η βελτιωμένη επενδυτική εμπιστοσύνη, ενισχυμένη από το αναβαθμισμένο πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας και τη δημοσιονομική ισορροπία, εγγυώνται την πορεία ανάπτυξης της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις που βασίζεται το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026. Το ΕΔΣ αξιολόγησε τις δημοσιονομικές προβλέψεις και διαπίστωσε τη συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες.