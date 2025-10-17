Στο 1,8% διαμορφώθηκε ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Το 1,8% είναι εντός της προκαταρκτικής μέτρησης της Eurostat, στις 2 Οκτωβρίου, ενώ αποτελεί σημαντική αποκλιμάκωση από το 3,1% του Αυγούστου.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,2% -εντός της αρχικής μέτρησης- και «τσιμπημένος» από το 2% του Αυγούστου.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- διαμορφώθηκε στο 2,4%, από το 2,3% της αρχικής μέτρησης της Eurostat.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,6% από 2,4% τον Αύγουστο.

Ανά χώρα και κλάδο

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (1,1%), την Ιταλία και την Ελλάδα (και οι δύο 1,8%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), την Εσθονία (5,3%), την Κροατία και τη Σλοβακία (και οι δύο 4,6%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε οκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκαπέντε.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,49%.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,58%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,20%) και την ενέργεια (-0,03%).