Στις αγορές με στόχο 8 δισ. ευρώ το 2026 η Ελλάδα – Νέα σελίδα στη διαχείριση του χρέους και αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη πρόωρη αποπληρωμή

Με νέο, πιο φιλόδοξο πρόγραμμα δανεισμού εισέρχεται το 2026 το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς ο ΟΔΔΗΧ ετοιμάζεται να απευθυνθεί στις διεθνείς αγορές για άντληση περίπου 8 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό θεωρείται απαραίτητο για την κάλυψη μέρους των αυξημένων αναγκών της επόμενης χρονιάς και κινείται στο ίδιο πλαίσιο με τις φετινές εκδόσεις, μέσω των οποίων συγκεντρώθηκαν γύρω στα 7,6 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές ταμειακές ανάγκες, ωστόσο, αυξάνονται θεαματικά: από τα 14,08 δισ. ευρώ του 2025 εκτινάσσονται στα 30,1 δισ. ευρώ το 2026. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να φτάσει τα 13 δισ. ευρώ, έναντι των περίπου 8 δισ. που χρειάστηκαν φέτος.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση του χρέους συνεχίζεται με τον ίδιο δυναμικό ρυθμό.

Παρά την άνοδο των χρηματοδοτικών αναγκών, η εικόνα για το δημόσιο χρέος παραμένει εντυπωσιακά βελτιωμένη. Ο Προϋπολογισμός προβλέπει ότι η Ελλάδα θα καταγράψει και το 2026 μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους στην Ε.Ε., συνεχίζοντας μια πορεία που μετρά ήδη έξι συνεχόμενα έτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις:

• Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2025 θα διαμορφωθεί στα 362,8 δισ. ευρώ, ή 145,9% του ΑΕΠ, από 154,2% το 2024, ενώ το 2026 αναμένεται περαιτέρω υποχώρηση στα 359,3 δισ. ευρώ, ή 138,2% του ΑΕΠ, σημειώνοντας μια ακόμη θεαματική μείωση κατά 7,7 μονάδες σε μόνο ένα έτος.

Με αυτή τη δυναμική, το δημόσιο χρέος επιστρέφει για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια στα επίπεδα της αρχής της κρίσης. Το μεγάλο ορόσημο, βέβαια, είναι πότε το χρέος θα πέσει κάτω από το 100% του ΑΕΠ, κάτι που πλέον τοποθετείται γύρω στο 2033–2034.

Κι αυτό ακόμη και σε σενάρια εξαιρετικά χαμηλής ανάπτυξης (0,4%-0,8%).

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Ελλάδα αναμένεται να περάσει στη δεύτερη θέση των χωρών με το υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη – πίσω από την Ιταλία – περίπου το 2029, καθώς η αποκλιμάκωση συνεχίζεται με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με άλλες οικονομίες.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της κυβέρνησης παραμένει η επιτάχυνση της αποπληρωμής των διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου (GLF). Από τα αρχικά 52,9 δισ. ευρώ, έχουν ήδη εξοφληθεί πάνω από 21 δισ., ενώ τα υπόλοιπα 31,6 δισ. θα έπρεπε κανονικά να αποπληρωθούν σταδιακά από το 2029 έως το 2041.

Ο στόχος όμως που έχει τεθεί είναι η πλήρης εξόφληση να έχει ολοκληρωθεί ως το 2031, μία δεκαετία νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η επόμενη πρόωρη αποπληρωμή στις 15 Δεκεμβρίου, όταν το Δημόσιο αναμένεται να καταβάλει 5,287 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της νέας πρόωρης εξόφλησης δανείων GLF. Τα χρήματα θα κατευθυνθούν:

• σε δάνεια με λήξεις από το 2033 έως το 2039, μέσω αναλογικής αποπληρωμής

• και σε πλήρη εξόφληση των δανείων που θα ωρίμαζαν το 2040 και το 2041.

Η κίνηση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς μειώνει την έκθεση της χώρας σε δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια και επιταχύνει την πορεία απεξάρτησης από το χρέος της μνημονιακής περιόδου.