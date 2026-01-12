Στις αγορές με νέο 10ετές ομόλογο, το ελληνικό Δημόσιο

Στις αγορές με νέο δεκαετές ομόλογο βγαίνει το Ελληνικό Δημόσιο. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, όπως ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο, προσέλαβε ως κοινούς αναδόχους (joint lead managers) τις BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση του 2026.

Η κοινοπρακτική έκδοση θα δημοπρατηθεί στο άμεσο μέλλον, με βάση και τις συνθήκες στις αγορές.

Η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές για ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει στοιχειωδώς τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει μείωση του δημόσιου χρέους στο 138,2% του ΑΕΠ, από 145,9% το 2025, ενώ αναμένονται και νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Στο μεταξύ η JP Morgan σε σημερινή της ανάλυση συστήνει στους επενδυτές να ρευστοποήσουν τα κέρδη τους στα ελληνικά ομόλογα. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μετάβαση σε ουδέτερη στάση, αναγνωρίζοντας ότι το περιθώριο περαιτέρω συμπίεσης των spreads έχει περιοριστεί. Κατά την ανάλυση του οίκου, δεν διαφαίνονται άμεσοι εγχώριοι καταλύτες που θα μπορούσαν να μεταβάλουν το βασικό μακροοικονομικό σενάριο για την Ελλάδα ή την Ευρωζώνη συνολικά.

Παρά τη μεταβολή της στάσης, η JP Morgan συνεχίζει να βλέπει αξία στις τοποθετήσεις που αφορούν νέες εκδόσεις κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον οίκο, οι διαδικασίες syndication συχνά συνοδεύονται από ενίσχυση των αποτιμήσεων μετά την ολοκλήρωσή τους, προσφέροντας βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες σε επιλεγμένες τοποθετήσεις.