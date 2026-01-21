Στα σκαριά νέες φοροελαφρύνσεις για πολίτες και επιχειρήσεις - Ποια μέτρα εξετάζονται

Έναν νέο κύκλο φοροελαφρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο, καθώς η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού, η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και η μόνιμη απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να «κλειδώσουν» τους επόμενους μήνες, με ορίζοντα τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων έδωσε ήδη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι στις παρεμβάσεις του 2026 θα έχουν πρώτη προτεραιότητα οι νέες μειώσεις φόρων, με έμφαση τόσο στα νοικοκυριά όσο και –κυρίως– στις επιχειρήσεις.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο τοποθετείται στον Μάρτιο, όταν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα έχει πλήρη εικόνα για την πορεία της οικονομίας. Τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια της Κομισιόν και του ΔΝΤ, θα έχουν δημοσιοποιηθεί τα προκαταρκτικά στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για το 2025, αλλά και τα πρώτα συνολικά δεδομένα από την καταβολή του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.

Η τελική πιστοποίηση των στοιχείων από την Eurostat, στα τέλη Απριλίου, αναμένεται να ανοίξει και επισήμως τον δρόμο για τη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων στήριξης, τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου ήδη σχεδιάζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, «σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης, αλλά παραμένουν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας». Η στόχευση αυτή συνδέεται άμεσα και με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς η περαιτέρω μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης λειτουργεί ως ισχυρό σήμα σταθερότητας προς τις διεθνείς αγορές.

Στην ίδια κατεύθυνση είχε κινηθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε διαδικτυακή συνέντευξή του πριν από το τέλος του 2025, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζουν σήμερα υψηλότερα κέρδη με τους υφιστάμενους φορολογικούς συντελεστές, γεγονός που σημαίνει ότι μια στοχευμένη μείωσή τους μπορεί, τελικά, να οδηγήσει σε μεγαλύτερα έσοδα για το Δημόσιο.

Τα μέτρα που «ξεκλειδώνουν» τον δημοσιονομικό χώρο

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ενισχύουν το σενάριο νέων παρεμβάσεων. Ήδη, τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά περισσότερα από 2 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, με βάση τα στοιχεία του δεκαμήνου του 2025, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ (ΔΟΥ και Τελωνεία) καταγράφουν άνοδο 1,82 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της εικόνας παίζουν οι μόνιμου χαρακτήρα παρεμβάσεις, όπως η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS με την ΑΑΔΕ και η επέκταση του συστήματος myDATA. Τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν από τα μέτρα αυτά θεωρούνται διατηρήσιμα, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

Σημαντική είναι και η συμβολή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης, οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 70,08% στο δεκάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το 2024. Στον τουρισμό η αύξηση φτάνει το 673% και στην εστίαση το 177%, γεγονός που μεταφράζεται τόσο σε ενίσχυση των ασφαλιστικών εσόδων όσο και σε περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.

Τα επόμενα στοιχήματα και τα μέτρα στο τραπέζι

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, τα επόμενα κρίσιμα στοιχήματα αφορούν την πλήρη επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, αλλά και τη λειτουργία της νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και της ψηφιακής πλατφόρμας σύγκρισης τιμών.

Σε ό,τι αφορά τις φοροελαφρύνσεις, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται παρεμβάσεις όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα, το «κούρεμα» της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η ενεργοποίηση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%, που αποτελεί προεκλογική δέσμευση.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται ήδη μέτρα που θα αποτυπωθούν στα εισοδήματα του 2026 και θα φανούν στην πράξη με τις φορολογικές δηλώσεις της άνοιξης του 2027, όπως οι μειώσεις φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και η ελάφρυνση για περισσότερους από 160.000 ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω της μείωσης των συντελεστών στα εισοδήματα από ενοίκια.

Στο τραπέζι παραμένει, τέλος, και το ενδεχόμενο νέας μείωσης της φορολογίας στα ενοίκια, καθώς οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν από την Πρωτοχρονιά δεν καλύπτουν τους μικρούς ιδιοκτήτες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ – μια κατηγορία που θεωρείται κρίσιμη και για τη στεγαστική πολιτική.