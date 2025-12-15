Στα 165 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% τα κέρδη GGR των καζίνο σε Πάρνηθα και Θεσσαλονίκη το 2025

Mε άνοδο στα ακαθάριστα έσοδα προ εισφορών (GGR) κατά 8% θα κλείσει το 2025 για τον όμιλο Regency Entertainment, ιδιοκτήτη των καζίνο σε Θεσσαλονίκη και Πάρνηθα.

Σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους η διοίκηση με επικεφαλής τον CEO του ομίλου Γιάννη Τσιρίκο ανέφερε πως αθροιστικά τα κέρδη GGR και των δύο καζίνο θα ανέλθουν στα 164,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 8% σε σχέση με το 2024. Ειδικότερα, το GGR του Regency Casino Thessaloniki εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 87 εκατ. ευρώ και του Regency Casino Mont Parnes θα πλησιάσει τα 78 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 8% αμφότερα.

Αυτή την περίοδο, το μεγαλύτερο project της Regency Εntertainment, συμφερόντων των οικογενειών Λασκαρίδη, Κόκκαλη είναι η μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Μια επένδυση με την κωδική ονομασία Voria που θα πλησιάσει τα 350 εκατ. ευρώ. Το κόστος θα αναληφθεί από τους ιδιώτες που ελέγχουν με 51% το καζίνο Mont Parnes ενώ το δημόσιο θα διατηρήσει το 49%.

Μετά και την διευθέτηση όλων των γραφειοκρατικών θεμάτων και την ολοκλήρωση των κύριων αδειοδοτήσεων, οι πρόδρομες εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με ορίζοντα ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργίας τον Μάιο του 2028.

Η πρώτη αυτή φάση της κατασκευής που αφορά στις εκσκαφές, αντιστηρίξεις, θεμελίωση κ.λπ., υλοποιείται από την ΜΕΤΚΑ. Σύντομα θα υπογραφεί και η σύμβαση για τις εργασίες ανέγερσης με την τεχνική εταιρεία του ομίλου Metlen να έχει το προβάδισμα να αναλάβει το έργο. Η χρηματοδότηση για την επένδυση των 350 εκατ. ευρώ θα γίνει με τραπεζικό δανεισμό και ίδια κεφάλαια των επενδυτών, σε αναλογία 60%-40%, αντίστοιχα.

Τι περιλαμβάνει η μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι

Όπως αναφέρουν τα στελέχη της Regency, θα είναι ένας προορισμός που έρχεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες σε υποδομές φιλοξενίας και διασκέδασης, με ξενοδοχείο 5 αστέρων (150 δωματίων), πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας και εστίασης, χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις και καζίνο, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής και της Αθήνας, γενικότερα.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει πάνω από 17 στρέμματα πρασίνου ενώ σημειώνεται ότι 25 από τα συνολικά 50 στρέμματα του οικοπέδου παραχωρούνται στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις.

Επίσης, με έξοδα των ιδιωτών, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ θα γίνουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας και Σπ. Λούη και στις παρακείμενες οδούς. Επιπλέον, κατά την πλήρη λειτουργία του έργου θα αυξηθούν τόσο οι άμεσες θέσεις εργασίας όσο και οι έμμεσες κατά 1.750 θέσεις.

Mε την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Δηλαβέρη, που έως σήμερα δεν είχε υλοποιηθεί και ως αποτέλεσμα τακτοποιούνται περιουσίες πολιτών οι οποίοι θα δουν τα ακίνητά τους να παίρνουν αξία.

Στόχος είναι το ξενοδοχείο του VORIA να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα ενός διεθνούς hotel operator υψηλού κύρους, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνή standards. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Οι δεσμεύσεις των ιδιωτών για την Πάρνηθα μετά τη αποχώρηση του καζίνο

Μετά τη μετεγκατάσταση του καζίνο στο Μαρούσι και εντός τριών ετών η Regency θα ανακατασκευάσει τον Πύργο Μυλωνά στην Πάρνηθα και θα αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο όπως προβλέπεται ρητά από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, ενώ θα αναλάβει τη συντήρηση του Τελεφερίκ, καθώς και την προστασία και συντήρηση του Εθνικού Δρυμού για πέντε χρόνια. Το κόστος για τους ιδιώτες θα ανέλθει περίπου στα 19 εκατ. ευρώ. Ολο το ακίνητο, ανακατασκευασμένο θα παραδοθεί στo Δημόσιο προς αξιοποίηση.

Το Voria μαζί με το Ελληνικό εντάσσονται στα ολοκληρωμένα θέρετρα- συγκροτήματα ψυχαγωγίας, τα αποκαλούμενα Integrated Resorts – IRCs, δηλαδή πολυδιάστατους προορισμούς που συνδυάζουν φιλοξενία, διασκέδαση, εστίαση, συνέδρια, εκδηλώσεις και σύγχρονες ψυχαγωγικές υποδομές.

Αυτή είναι, άλλωστε και η κεντρική στρατηγική κατεύθυνση της Επιτροπής Παιγνίων και του νέου καθεστώτος αδειοδοτήσεων που δρομολογεί και που εξυπηρετείται με τις νέες αναπτύξεις στο Μαρούσι και στο Ελληνικό.

Όσον αφορά στη Regency Entertainment, αυτός ακριβώς είναι ο σχεδιασμός του Voria, ενώ και το Regency Casino Thessaloniki, ευθύς εξ αρχής σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ως πολυχώρος ψυχαγωγίας, φιλοξενίας και πολιτισμού (καζίνο, πέντε εστιατόρια και bar, δύο events venues Vergina Theatro και The Piazza και το ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki) με διαρκείς επενδύσεις εκσυγχρονισμού.