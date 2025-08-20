Στ. Καλαφάτης για ΔΕΘ: Θα υπάρξει μια ελάφρυνση σε ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας

«Θα υπάρξει πραγματικά μια ελάφρυνση σε ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας. Θα είναι και μια επιβεβαίωση ότι αυτό το θετικό μομέντουμ διαρκείας, το οποίο έχουμε δημιουργήσει στην κυβέρνηση, θα το συνεχίσουμε, με στόχο να το κορυφώσουμε τα επόμενα χρόνια» δήλωσε στο ΕΡΤ ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, σχετικά με τη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που αναμένονται από τον Πρωθυπουργό.

Μιλώντας για τη μεσαία τάξη και τα θετικά μέτρα που περιμένουν οι πολίτες να εξαγγελθούν στη ΔΕΘ ο υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι θα πρέπει να αναμένουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να αναφερθεί στα όσα πέτυχε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κατάφερε να στηρίξει την οικονομία, να μειώσει την ανεργία κατά 10 μονάδες τα τελευταία 6 χρόνια και να δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας που είναι 500.000 νέα εισοδήματα που μπαίνουν στα οικογενειακά νοικοκυριά».

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική που ακολουθείται δήλωσε: «Αυτό που κάνει η κυβέρνηση συστηματικά και το έχει αποδείξει είναι να έχει μια συνεπή και συνεχή πολιτική που αφορά τις συνεχείς μειώσεις των φόρων, την ελάφρυνση κυρίως της μεσαίας τάξης που επωμίστηκε το μεγαλύτερο βάρος στην 15ετή κρίση που προηγήθηκε».

Σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών ο κ. Καλαφάτης πρόσθεσε: «Προσπαθούμε να αυξήσουμε τους μισθούς» και «να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα στο θέμα της ακρίβειας στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ και το στεγαστικό».

Μιλώντας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, που πρέπει να ακολουθούμε, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Είναι κάτι πολύ σημαντικό να μην βαρύνουν τις επόμενες γενιές. Ό,τι έρχεται από το πλεόνασμα, το οποίο -θα αξιοποιηθεί προς όφελος της μεσαίας τάξης- έχει να κάνει κυρίως με τις μειώσεις φόρων, με την αναπτυξιακή πολιτική και με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Παράλληλα, όπως είπε, ο υφυπουργός Ανάπτυξης η εντατικοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ψηφιοποίηση των συναλλαγών, δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να δώσει πίσω στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών, κάτι απ’ αυτό το οποίο τους αφαιρέθηκε τα τελευταία χρόνια.

«Η προστασία του εισοδήματος των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η ελληνική κοινωνία να αντέξει τις πιέσεις από την ακρίβεια και τις διεθνείς αναταράξεις.

Όσον αφορά τις διεθνείς επενδύσεις απάντησε ότι «η Ελλάδα προσελκύει πλέον σημαντικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό», γεγονός που - όπως είπε - επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αγορές στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά με τις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, τόνισε ότι «η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας είναι βασικός πυλώνας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».

Ερωτηθείς για τους 13 κόμβους καινοτομίας που θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα ο κ. Καλαφάτης απάντησε: «Αυτή τη στιγμή στο χαρτοφυλάκιο μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν εταιρείες οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους τις νέες τεχνολογίες».

Καταλήγοντας δήλωσε ότι υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια της χώρας μας, πολύ αξιόλογες φωνές - επιστημονικές και επιχειρηματικές. Στόχος του Υπουργείου είναι να τις οργανώσει σε κάθε περιφέρεια της χώρας ένα οργανωμένο οικοσύστημα καινοτομίας που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε περιοχής.