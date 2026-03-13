Σούπερ μάρκετ: Αυξημένος ο τζίρος το πρώτο δίμηνο του 2026 – Επιφυλακτικός ο καταναλωτής

Αύξηση 6,1% παρουσιάζει ο συνολικός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου το πρώτο δίμηνο του 2026. Η αγορά των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται το 2026, αλλά με χαμηλότερη δυναμική, καθώς από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα η αύξηση της αξίας πωλήσεων στο FMCG διαμορφώνεται στο 4,9%, έναντι 8,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με τον όγκο να συμβάλλει κατά 7,3% και τις αυξήσεις τιμών κατά 1%.

Στο κανάλι Cash & Carry στο πρώτο δίμηνο του 2026 η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,6% κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου κατά 6,1% καθώς οι τιμές κινήθηκαν πτωτικά κατά 1,5%. Τα παραπάνω ανέφερε εχθές, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Φλώρος, Retail Vertical Leader, Mediterranean cluster NielsenIQ, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της «Ελληνικής Επιτροπής ECR» που πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα και αυξημένη αβεβαιότητα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για το σύνολο της χρονιάς. Ωστόσο τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει την ισχυρή ανάπτυξή της το 2026, ξεπερνώντας τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης 1,2% της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τον κ. Φλώρο, η καταναλωτική ψυχολογία παραμένει πιεσμένη. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 52% των καταναλωτών δηλώνει οικονομικά χειρότερα σε σχέση με πριν έναντι 32% παγκοσμίως, ενώ μόλις το 3% δηλώνει ότι μπορεί να ξοδεύει ελεύθερα, το 63% έχει μόνο για τα βασικά (έναντι 41% παγκοσμίως).

Την ίδια στιγμή, η σωρευτική επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις τιμές παραμένει έντονη καθώς η μέση ετήσια πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2025 φτάνει το +48,8%, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον διαρκούς πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα. Ειδικά στο ενεργειακό κόστος η σωρευτική άνοδος στον δείκτη ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και θερμικής ενέργειας έχει φτάσει περίπου τις 120 μονάδες έναντι του 2006, αποτυπώνοντας το βάθος της επιβάρυνσης που συνεχίζει να επηρεάζει την κατανάλωση.

Το 2025 το συνολικό «καλάθι» κατηγοριών αυξήθηκε σε αξία κατά +5,7%, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 19,323 δισ. ευρώ από 18,288 δισ. ευρώ το 2024. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν το οργανωμένο λιανεμπόριο, το οποίο το 2025 ενισχύθηκε κατά +7,1%, συμβάλλοντας στο 82,4% της αξίας πωλήσεων του συνόλου της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες.

Σε επίπεδο κατηγοριών, τα τρόφιμα και ποτά παραμένουν ο βασικός πυλώνας της αγοράς με ετήσια ανάπτυξη +6,8%, ενώ τα fresh&bulk προϊόντα κατέγραψαν ακόμη ισχυρότερη άνοδο +10,1%, δείχνοντας ότι ο καταναλωτής συνεχίζει να δίνει βάρος στις βασικές καθημερινές αγορές.

Η ανάπτυξη του FMCG το 2025 προήλθε κυρίως από τον όγκο, καθώς η αγορά έκλεισε με +5,9% value growth, που αναλύεται σε +4,2% αύξηση όγκου και μόλις +1,7% αύξηση τιμών. Το στοιχείο αυτό δείχνει σαφή επάνοδο της πραγματικής κατανάλωσης μετά την περίοδο των έντονων ανατιμήσεων.

Τα Private Label (προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με ανάπτυξη +6,1%, αυξάνοντας οριακά το μερίδιό τους από 24,3% σε 24,4%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αναζήτηση αξίας παραμένει ισχυρό κριτήριο επιλογής για τον Έλληνα καταναλωτή.

Ο κλάδος Accommodation παρουσίασε πολύ ισχυρή ανάκαμψη μετά το 2020, καθώς ο ετήσιος τζίρος του αυξήθηκε από 2.419.719.000 ευρώ το 2020 σε 11.766.152.000 ευρώ το 2025, δηλαδή κατά περίπου 9,35 δισ. ευρώ. Ο κλάδος Food Services (HORECA) παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2023, καθώς ο ετήσιος τζίρος του υποχώρησε από 10.847.844 ευρώ το 2023 σε 10.734.747 ευρώ το 2025, δηλαδή κατά 113.097 ή περίπου -1,0%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική παραμένει η σημαντικότερη περιοχή για την αγορά, καθώς συνεισφέρει το 41,0% της συνολικής αξίας παρότι η ετήσια ανάπτυξή της (+5,9%) είναι χαμηλότερη από τον συνολικό μέσο όρο της Ελλάδας (+7,1%) και αρκετά χαμηλότερη από τα Νησιά (+10,0%).

Τέλος, η προωθητική ένταση μειώθηκε μέσα στο 2025, ιδιαίτερα στα FMCGs - Branded Products, όπου από 64,4% τον Ιανουάριο έπεσε στο 39,6% τον Δεκέμβριο.