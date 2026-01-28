Skroutz: Άνοδος 21% στις ηλεκτρονικές αγορές των Ελλήνων - Στα 52 η μέση αξία παραγγελίας το 2025

Αυξητική τάση σημείωσαν οι ηλεκτρονικές αγορές των Ελλήνων καταναλωτών το 2025, σύμφωνα με την διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών (marketplace) Skroutz.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται από την αύξηση του αριθμού των παραγγελιών, αύξηση που αγγίζει το 21% σε σύγκριση με το 2024 και με τη μέση αξία παραγγελίας να ξεπερνά τα 52 ευρώ.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική και η Θεσσαλονίκη διατήρησαν την πρωτιά στην αγοραστική κίνηση και το 2025. Την πρώτη πεντάδα των νομών με τις περισσότερες αγορές πανελλαδικά συμπλήρωσαν οι νομοί Σερρών, Ηρακλείου και Κοζάνης, ενώ ακολούθησαν οι νομοί Αχαΐας, Ρεθύμνου, Λάρισας, Πιερίας και Κιλκίς.

Η πιο δημοφιλής αναζήτηση στο Skroutz ήταν τα κινητά τηλέφωνα, με τα sneakers και τα αθλητικά παπούτσια να ακολουθούν. Οι κατηγορίες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2024 ήταν οι «Υγεία και Ομορφιά» (22%), «Σπίτι-Κήπος» (21%), «Τεχνολογία» (19%) και η «Μόδα» (12%).

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο τζίρος των επιχειρήσεων στο Skroutz σημείωσε κατά μέσο όρο άνοδο 22%, με πάνω από 1.400 επιχειρήσεις να σπάνε το φράγμα των 100 χιλιάδων ευρώ σε ετήσιο τζίρο.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «στην αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ο Βοηθός AI, ο οποίος διαχειρίστηκε πάνω από 5 εκατ. μηνύματα για προσωποποιημένες προτάσεις και συγκρίσεις προϊόντων και με το 18,2% των χρηστών που τον συμβουλεύτηκαν να προχωρά σε προσθήκη προϊόντος στο καλάθι τους».