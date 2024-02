Το σίριαλ της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων

Από φίλο της στήλης έλαβα ένα email, το οποίο όταν διάβασα δεν πίστευα τα μάτια μου. Όπως φαίνεται, η ΑΑΔΕ κτύπησε και πάλι, με ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Η ταλαιπωρία των φορολογουμένων». Μιας σειράς, που θα μπορούσε να ενταχθεί κάλλιστα στην κατηγορία κωμωδίας - θρίλερ - επιστημονικής φαντασίας της Netflix, της Amazon Prime, της ERTflix ή της Rakuten αποκτώντας μια πρωτοφανή δημοφιλία.

Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες των διαδικασιών πληρωμής λογαριασμών στα εστιατόρια. Οι σερβιτόροι στο τέλος του δείπνου μαζί με το γλυκό, τον καφέ ή το λικέρ, ερωτούν για τον τρόπο πληρωμής και το είδος του παραστατικού, που οι πελάτες επιθυμούν. Δηλαδή, για το αν θα πληρώσουν με μετρητά ή με κάρτα και αν θα εκδοθεί απόδειξη ή τιμολόγιο. Πράγματα απλά, εύκολα και κατανοητά, που δούλευαν σαν ρολόι.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2024 η ΑΑΔΕ εξέδωσε την εγκύκλιο Ε2010/2024, η οποία παρέχει διευκρινήσεις πάνω στη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων. Καθώς απαιτείται αντικατάσταση των αποδείξεων λιανικής, από τιμολόγια πώλησης στις «διενεργούμενες χονδρικές συναλλαγές». Η διαδικασία αυτή είχε οριστεί με απόφαση της ΑΑΔΕ το 2022.

Σύμφωνα με το ακριβές κείμενο της εγκυκλίου, «διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων (τιμολογίων, αποδείξεων λιανικής) από οντότητες που διαθέτουν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) που διασυνδέονται με τερματικά ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), αφορούν χονδρικές συναλλαγές και εξοφλούνται μέσω τερματικών EFT/POS.»

Ποια βήματα πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με αυτήν την εγκύκλιο;

Για τις συναλλαγές στις οποίες απαιτείται η έκδοση τιμολογίου και ο πελάτης επιθυμεί να εξοφλήσει το ποσό μέσω POS, ο εστιάτορας που αναφέρεται σαν παράδειγμα στο email του αναγνώστη μας, θα πρέπει να ακολουθεί την παράλογη διαδικασία που αναφέρεται στα επόμενα τρία βήματα:

1. να εκδίδει απόδειξη λιανικής συναλλαγής, τη γνωστή δηλαδή σε όλους μας απόδειξη μέσω της ταμειακής μηχανής.

2. να εκδίδει πιστωτικό παραστατικό (στοιχείο) λιανικής για την αντικατάσταση της απόδειξης λιανικής συναλλαγής που μόλις προ λεπτού είχε εκδώσει, ακυρώνοντας στην ουσία την προηγούμενη έκδοση και

3. να εκδίδει ισόποσο τιμολόγιο προς τον πελάτη για την ορθή τελική απεικόνιση της συναλλαγής, το οποίο στην πράξη θα αντικαθιστά την απόδειξη λιανικής.

Επίσης όλα τα παραστατικά, δηλαδή τόσο η εκδοθείσα απόδειξη, όσο και το πιστωτικό παραστατικό (στοιχείο) λιανικής πώλησης παραμένουν σε φυσική μορφή στα χέρια του επιχειρηματία, «ο οποίος υποχρεούται να τα διαφυλάσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4308/2014».

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η έκδοση του τιμολογίου προηγείται της εξόφλησης του, εκδίδεται απόδειξη λιανικών συναλλαγών και εν συνεχεία πιστωτικό παραστατικό (στοιχείο) λιανικής κατά την εξόφλησή του.

Με δυο λόγια, εάν σε ένα εστιατόριο ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει μέσω POS με παράλληλη έκδοση τιμολογίου, τότε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου θα πρέπει να εκδώσει πρώτα την απόδειξη λιανικής, μετά να εκδώσει πιστωτικό παραστατικό για την απόδειξη λιανικής που μόλις έχει εκδώσει, ακολούθως να εκδώσει τιμολόγιο στη θέση της απόδειξης για την οποία έχει εκδώσει πιστωτικό παραστατικό και τέλος να εκδώσει το αποδεικτικό από το POS.

Η έκδοση και ουσιαστική ακύρωση της απόδειξης λιανικής, μέσα σε ένα λεπτό και η αντικατάσταση της από ένα άλλο παραστατικό, καθώς και η υποχρεωτική αρχειοθέτηση και διατήρηση των εκτυπωμένων παραστατικών, είναι σίγουρα κάτι που αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία, την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Αποτελώντας ένα ακόμα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Η ταλαιπωρία των φορολογουμένων» με υπεύθυνο παραγωγής την ΑΑΔΕ. Αποτελώντας ίσως και μια ακόμα αφορμή για να ακουστεί το γνωστό και κλασσικό σύνθημα του συρμού: «Κιμ, πάτα το κουμπί».