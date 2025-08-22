Σήμα για προσεκτική επιστροφή σε μειώσεις επιτοκίων από Πάουελ

Ο πρόεδρος της Fed έδωσε από το Τζάκσον Χολ μήνυμα υπέρ μιας υπό προϋποθέσεις επανεκκίνησης της νομισματικής χαλάρωσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες αβεβαιότητας που απορρέουν από τις πολιτικές Τραμπ.

Στην πολυαναμενόμενη ομιλία του στο οικονομικό συμπόσιο, ο Τζερόμ Πάουελ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων ήδη από τη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας ότι «οι προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία κινδύνων μπορεί να δικαιολογούν προσαρμογή της στάσης πολιτικής μας».

Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι «σαρωτικές αλλαγές» στη φορολογία, το εμπόριο και τη μετανάστευση μεταβάλλουν την ισορροπία ανάμεσα στους στόχους της Fed για πλήρη απασχόληση και σταθερότητα τιμών.

«Φέτος η οικονομία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις. Οι υψηλότεροι δασμοί από τους εμπορικούς μας εταίρους αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο εμπόριο. Η αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική επιβράδυνε απότομα την αύξηση του εργατικού δυναμικού. Μακροπρόθεσμα, οι αλλαγές στη φορολογία, τις δημόσιες δαπάνες και το ρυθμιστικό πλαίσιο ενδέχεται επίσης να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το πού θα καταλήξουν αυτές οι πολιτικές και ποια θα είναι η μόνιμη επίδρασή τους στην οικονομία», ανέφερε.

Παρά τις πιέσεις, τόνισε ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και η οικονομία «ανθεκτική», αν και οι καθοδικοί κίνδυνοι αυξάνονται. «Βραχυπρόθεσμα, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό γέρνουν προς τα πάνω και για την απασχόληση προς τα κάτω, κάτι που συνιστά δύσκολη εξίσωση».

Σε ό,τι αφορά τους δασμούς, παραδέχτηκε ότι αυτοί μπορεί να αυξήσουν τον πληθωρισμό, δημιουργώντας σενάριο στασιμοπληθωρισμού που η Fed θέλει να αποφύγει. «Η ανοδική πίεση στις τιμές από τους δασμούς μπορεί να τροφοδοτήσει πιο διαρκή πληθωριστική δυναμική, ένας κίνδυνος που πρέπει να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί», είπε.

Με το βασικό επιτόκιο χαμηλότερο κατά μία μονάδα σε σχέση με πέρυσι και την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα, σημείωσε ότι «υπάρχει χώρος για προσεκτική στάση», αν και το μεταβαλλόμενο ισοζύγιο κινδύνων ίσως επιβάλει νέες προσαρμογές.

Αυτή ήταν η πιο σαφής ένδειξη στήριξης πιθανής μείωσης επιτοκίων από πλευράς του, εξέλιξη που οι αγορές περιμένουν εν όψει της επόμενης συνεδρίασης. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις με ανοιχτές επιθέσεις κατά του Πάουελ, ζητώντας άμεση χαλάρωση.

Η Fed διατηρεί το βασικό επιτόκιο στο 4,25%-4,5% από τον Δεκέμβριο, με αξιωματούχους να υπογραμμίζουν ότι οι επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό παραμένουν αβέβαιες.

Ανεξαρτησία της Fed και αναθεώρηση πλαισίου πολιτικής

O Πάουελ επανέλαβε την ανάγκη προστασίας της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας: «Τα μέλη της FOMC θα αποφασίσουν αποκλειστικά βάσει των δεδομένων και των κινδύνων. Δεν θα παρεκκλίνουμε ποτέ από αυτή την προσέγγιση».

Ο διοικητής της Fed, τόνισε ότι η βασική του εκτίμηση για τους δασμούς είναι πως θα υπάρχει προσωρινή επίδραση, αλλά παραδέχτηκε ότι «τίποτα δεν είναι βέβαιο». Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι δασμοί δεν θα προκαλέσουν μόνιμο πληθωρισμό, προβάλλοντας έτσι επιχείρημα υπέρ μειώσεων επιτοκίων. Παρά ταύτα, πρόσφατοι δείκτες δείχνουν αύξηση τιμών καταναλωτή και ταχύτερη άνοδο τιμών παραγωγού.

Για την πενταετή αναθεώρηση της στρατηγικής της Fed, ανέφερε ότι το 2020, εν μέσω πανδημίας, υιοθετήθηκε το «ευέλικτο μέσο όρο στόχευσης πληθωρισμού», που επέτρεπε υπέρβαση του 2% για στήριξη της απασχόλησης. Η μεταγενέστερη πληθωριστική έκρηξη ανέτρεψε τη στρατηγική. «Δεν υπήρξε τίποτα εσκεμμένο ή μετριοπαθές στην πληθωριστική έκρηξη που ακολούθησε», παραδέχτηκε, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που επέφερε στα νοικοκυριά.

Η Fed επανέλαβε τη δέσμευσή της στον στόχο του 2%, παρά τις αντίθετες απόψεις. «Η δέσμευσή μας σε αυτόν τον στόχο είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα των προσδοκιών», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αναθεώρηση του πλαισίου δείχνει «αποφασιστικότητα ώστε οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες να παραμείνουν ισορροπημένες, προς όφελος της πλήρους απασχόλησης και της σταθερότητας τιμών».

Πηγή: CNBC, Reuters, NBC, Bloomberg