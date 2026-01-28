ΣΕΒ: Στο 84% του ευρωπαϊκού μέσου όρου η Ελλάδα για την ψηφιακή ωριμότητα

Στο 84% του ευρωπαϊκού μέσου όρου διαμορφώθηκε η επίδοση της Ελλάδας το 2025 ως προς το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας, επίδοση παρόμοια με αυτή του 2024 (ήταν 85%) αλλά σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το 2018 που ήταν στο 67%.

Μετά το 2018, η επίδοση της Ελλάδας εμφάνισε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην ΕΕ καθώς η περιλαμβάνεται στην ομάδα των κρατών-μελών που ξεκίνησαν από αρκετά χαμηλό σημείο την ψηφιακή τους μετάβαση και κατάφεραν να επιταχύνουν στην πορεία.

Αυτά προκύπτουν από την ετήσια έκδοση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας που παρουσίασε χθες ο ΣΕΒ. Σύμφωνα με την έκθεση η χώρα μας εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις σε τομείς όπως συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα και η κάλυψη δικτύων 5G ενώ υστερεί σε δίκτυα οπτικών ινών, ψηφιακές δεξιότητες, υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης ΤΝ και τεχνολογιών αιχμής από τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα οι επιδόσεις σε επιμέρους τομείς έχουν ως εξής:

Ψηφιοποίηση Δημοσίου

Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες (e-Gov benchmarks: 79% και 77% αντίστοιχα). Αντιθέτως, η ωριμότητα στα ανοικτά δεδομένα παραμένει χαμηλή (επίδοση 61%).

Ψηφιακές Υποδομές

Στις υποδομές δικτύων, το 5G καλύπτει σχεδόν το 100% της χώρας. Ωστόσο, καθυστερήσεις καταγράφονται στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, τα οποία στο τέλος του 2024 κάλυπταν μόλις το 46% των νοικοκυριών.

Τεχνολογίες Αιχμής στις Επιχειρήσεις

Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής παραμένουν χαμηλές, παρά τη σταδιακή αύξησή τους. Το 2025, η Ελλάδα καλύπτει το 12% του στόχου 2030 στην Τεχνητή Νοημοσύνη, 28% στο cloud και 42% στα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

Ψηφιακές Δεξιότητες & Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Παρά την παραγωγή υψηλής ποιότητας ταλέντου σε Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά (STEM, 23,1 απόφοιτοι ανά 1.000 κατοίκους), καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε απασχολούμενους ειδικούς σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με την Ελλάδα να καλύπτει μόλις το 25% του στόχου 2030. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται στην εξεύρεση προσωπικού με εξειδικευμένες τεχνολογικές και ψηφιακές δεξιότητες.

Κυβερνοασφάλεια

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν αναπτύξει ακόμη κουλτούρα κυβερνοασφάλειας: μόνο 7% επικαιροποιούν τη σχετική πολιτική τους, 34% εφαρμόζουν τουλάχιστον πέντε μεθόδους ασφάλειας και 31,5% καταρτίζουν το προσωπικό τους σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Τομέας ΤΠΕ & Οικονομία

Ο τομέας ΤΠΕ διατηρεί περιορισμένη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα (3,3% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας) και στην απασχόληση (1,9%), ενώ η εξωστρέφειά του παραμένει χαμηλή (προϊόντα υψηλής τεχνολογίας: 5,5% των εξαγωγών αγαθών).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στην Ελλάδα αναπτύσσεται αξιόλογη δραστηριότητα Έρευνας & Ανάπτυξης, με τις ιδιωτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τα Euro2 δισ., αντιστοιχώντας στο 0,85% του ΑΕΠ.

Οικοσύστημα Καινοτομίας

Παράλληλα, ενισχύεται το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας, με τις startups να ξεπερνούν πλέον τις 90 ανά 1 εκατ. κατοίκους.