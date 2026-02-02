Σε υψηλό 5 μηνών η μεταποίηση στην Ελλάδα τον Ιανουάριο - Οι επιπτώσεις από τα μπλόκα των αγροτών

Με τον εντονότερο ρυθμό από το καλοκαίρι του 2025 βελτιώθηκαν οι συνθήκες στον κλάδο της ελληνικής μεταποίησης για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) που δημοσίευσε η S&P Global τη Δευτέρα.

Ο PMI για την ελληνική μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 54,2 μονάδες έναντι 52,9 μονάδων τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας την εντονότερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών που έχει

καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο.

Υπενθυμίζεται πως κάθε μέτρηση άνω των 50 μονάδων φανερώνει επέκταση των νέων δραστηριοτήτων.

Μεταξύ άλλων, η έκθεση κάνει αναφορά για τα μπλόκα των αγροτών και το πως επηρεάσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι διαμαρτυρίες των αγροτών και ο αποκλεισμός των εθνικών οδών, παράλληλα με τις διεθνείς προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, οδήγησαν σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης των εισροών στις εγκαταστάσεις των Ελλήνων κατασκευαστών, τον Ιανουάριο.

Η απόδοση των προμηθευτών επιδεινώθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2024, καθώς οι επιπτώσεις των καθυστερήσεων οδήγησαν στη μείωση των αποθεμάτων. Οι εταιρείες χρησιμοποίησαν τα αποθέματά τους για να καλύψουν τις απαιτήσεις των νέων παραγγελιών, καθώς τα αποθέματα προμηθειών μειώθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Η μείωση καταγράφηκε παρά την έντονη και συνεχιζόμενη αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης, η Σιάν Τζόουνς, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence είπε:

«Το 2026 ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικό τόνο για τον ελληνικό τομέα μεταποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία PMI του Ιανουαρίου. Η αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών επιταχύνθηκε, καθώς εξακολούθησε η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αγορά εισροών. Οι βελτιωμένες προοπτικές για το επόμενο έτος ενισχύθηκαν επίσης από τις προσδοκίες για ανάπτυξη σε όλο το εύρος της ελληνικής οικονομίας.

Σε λιγότερο αισιόδοξο τόνο, οι αλυσίδες εφοδιασμού εξακολούθησαν να επηρεάζονται αρνητικά από τις διαμαρτυρίες των αγροτών και το κλείσιμο των δρόμων, καθώς οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν σημαντικά.

Οι καθυστερήσεις άσκησαν πίεση στο κόστος, το οποίο ενισχύθηκε και πάλι, εν μέρει λόγω της υψηλότερης τιμής των μετάλλων. Ωστόσο, οι συνθήκες ζήτησης ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση ώστε να απορροφήσουν την απότομη άνοδο των τιμών πώλησης.

Η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή αναμένεται να παραμείνει υψηλότερα από τον στόχο του 2%, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της S&P Global Market Intelligence, παρ’ όλα αυτά, προβλέπεται ότι το 2026 θα περιοριστεί στο 2.4%.»

Αναλυτικά, η έκθεση:

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI® της S&P Global, ο ελληνικός τομέας μεταποίησης ξεκίνησε το 2026 σε θετικό κλίμα, λόγω του ταχύτερου ρυθμού αύξησης της παραγωγής και των νέων παραγγελιών.

Η αύξηση ενισχύθηκε επίσης από την συνεχιζόμενη άνοδο της απασχόλησης. Οι έντονες συνθήκες ζήτησης συνέβαλαν στην περαιτέρω άνοδο των αγορών εισροών και στις πιο αισιόδοξες προσδοκίες σχετικά με τις προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος. Παρ’ όλα αυτά, οι δυσκολίες στην αλυσίδα εφοδιασμού συνεχίστηκαν και στο νέο έτος, καθώς οι χρόνοι παράδοσης εισροών επιμηκύνθηκαν σημαντικά, οδηγώντας στη μείωση των αποθεμάτων των εταιρειών.

Οι προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού οδήγησαν, εν μέρει, στην αύξηση του κόστους εισροών, ενώ αναφέρθηκαν επίσης υψηλότερες τιμές στα μέταλλα. Η επιταχυνόμενη αύξηση του κόστους, παράλληλα με τις ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης, οδήγησε σε εντονότερη άνοδο των χρεώσεων εκροών.

Κλείνοντας στις 54.2 μονάδες τον Ιανουάριο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) κατέγραψε τιμή υψηλότερη από τις 52.9 μονάδες του Δεκεμβρίου 2025 και υπέδειξε την εντονότερη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο, αύξηση η οποία παρέμεινε με διαφορά υψηλότερη από την ιστορική της τάση.

Στη συνολική ανάπτυξη συνέβαλε η ταχύτερη αύξηση των επιπέδων παραγωγής που έχει καταγραφεί στις εγκαταστάσεις των Ελλήνων κατασκευαστών σε διάστημα πέντε μηνών, τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με αναφορές, η αύξηση της παραγωγής υποστηρίχθηκε από τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των πελατών και την αύξηση των νέων παραγγελιών.

Τα στοιχεία του πρώτου μήνα του 2026 υπέδειξαν άνοδο των νέων εργασιών με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο. Οι κατασκευαστές ανέφεραν ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των πελατών προκάλεσε τη συνεχιζόμενη αύξηση των νέων πωλήσεων, καθώς η ζήτηση από το εξωτερικό βελτιώθηκε επίσης ελαφρώς, λόγω της τόνωσης των πωλήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, οι λειτουργικές δαπάνες των εταιρειών του ελληνικού τομέα μεταποίησης αυξήθηκαν σε αισθητό βαθμό τον Ιανουάριο. Ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα και ήταν ο δριμύτερος από τον Μάρτιο του 2025. Μέλη του πάνελ τόνισαν ότι η αύξηση ήταν αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών των μετάλλων σε συνδυασμό με τις αυξημένες χρεώσεις μεταφοράς.

Παράλληλα, οι βελτιωμένες συνθήκες ζήτησης έδωσαν στις εταιρείες τη δυνατότητα να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες,μέσω της ταχύτερης αύξησης των τιμών πώλησης στις αρχές του έτους.



Σε αντιστοιχία με την περαιτέρω άνοδο των νέων παραγγελιών, οι εταιρείες αύξησαν και πάλι τον αριθμό των εργαζομένων τον Ιανουάριο. Τα επίπεδα απασχόλησης αυξάνονται κάθε μήνα από τον Δεκέμβριο του 2024. Παρότι ασθενέστερος, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας ήταν σε γενικές γραμμές ισχυρός. Η μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα έδωσε στις εταιρείες τη δυνατότητα να μειώσουν και πάλι τις αδιεκπεραίωτες εργασίες στις αρχές του έτους. Ωστόσο, ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν οριακός και ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο εννέα μηνών συνεχούς μείωσης, λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων παραγωγής.

Σύμφωνα με αναφορές, οι διαμαρτυρίες των αγροτών και ο αποκλεισμός των εθνικών οδών, παράλληλα με τις διεθνείς προκλήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, οδήγησαν σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης των εισροών στις εγκαταστάσεις των Ελλήνων κατασκευαστών, τον Ιανουάριο.

Η απόδοση των προμηθευτών επιδεινώθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2024, καθώς οι επιπτώσεις των καθυστερήσεων οδήγησαν στη μείωση των αποθεμάτων. Οι εταιρείες χρησιμοποίησαν τα αποθέματά τους για να καλύψουν τις απαιτήσεις των νέων παραγγελιών, καθώς τα αποθέματα προμηθειών μειώθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Η μείωση καταγράφηκε παρά την έντονη και συνεχιζόμενη αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας.

Τέλος, οι Έλληνες κατασκευαστές ήταν αισιόδοξοι για την αύξηση της παραγωγής καθώς προχωρούμε στο 2026. Τα επίπεδα αισιοδοξίας ήταν τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2025 και ήταν εντονότερα από τον μέσο όρο της έρευνας. Το αισιόδοξο κλίμα ήταν αποτέλεσμα της αναμενόμενης αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας, της προγραμματισμένης ανάπτυξης προϊόντων, της κυκλοφορίας νέων προϊόντων και των ελπίδων για συνεχιζόμενη αύξηση των νέων παραγγελιών.