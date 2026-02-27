Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου του με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 - Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 - Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 - Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων - Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».

Στη διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου νόμου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 13η Μαρτίου 2026.

Μεταξύ των ρυθμίσεων είναι:

Επισήμανση των προσυσκευασμένων προϊόντων των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς ανάλογη μείωση τιμής.

Αποτελεσματική και διαφανής προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που προσδιορίζουν χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα με συγκεκριμένη ιδιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό που συνδέεται με τη γεωγραφική τους προέλευση.

Αποτελεσματική εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς των προϊόντων, η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και η εξασφάλιση της διαφάνειας, μέσω της ενιαίας εφαρμογής του ν. 4512/2018 (Α' 5) στους τομείς της ασφάλειας υποδομών και κατασκευών, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας - τροποποιήσεις Ν. 3982/2011 ΚΑΙ Ν. 4982/2022

Αναβάθμιση του θεσμού των λαϊκών αγορών, η αύξηση των παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές και η θεσμική διασφάλιση της σύστασης και λειτουργίας λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, με κύριο γνώμονα την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και παράλληλα τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος, η διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και ασθενειών της παραγωγής και η ενίσχυση της ουσιαστικής εκπροσώπησης των πωλητών λαϊκών αγορών από τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ενίσχυση των κινήτρων υπαγωγής των επιχειρήσεων σε επενδυτικά σχέδια των επιμέρους αναπτυξιακών νόμων καθώς και η επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

Απλοποίηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων:

α) ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης,

β) ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων,

γ) ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες,

δ) εκμετάλλευσης των εκθεσιακών χώρων και των εκθεσιακών κέντρων τους,

ε) εκμετάλλευσης των συνεδριακών κέντρων,

στ) λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου,

ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ),

η) παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κ.λπ.),

θ) παροχής υπηρεσιών χειρομάλαξης (μασάζ, εκτός του θεραπευτικού),

ι) παροχής υπηρεσιών σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων,

ια) παροχής υπηρεσιών στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, είτε αυτά εδράζονται επί εδάφους, είτε πάνω σε ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα (τύπου τρέιλερ/trailer),

ιβ) καντινών και

ιγ) κέντρων εκπαίδευσης πολυπολιτισμικών χορών.