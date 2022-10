Πτώση στην Ελλάδα - Νέα αύξηση ρεκόρ στην Ευρωζώνη

Στο 9,8% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση από 12,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Ελλάδα μειώθηκαν 1% έναντι αύξησης 3% τον Σεπτέμβριο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη σημειώθηκαν στην ενέργεια (41,9% έναντι 40,7% τον Σεπτέμβριο), στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (13,1% από 11,8%), στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (6% έναντι 5,5%) και στις υπηρεσίες (4,4% έναντι 4,3%).

Ευρωζώνη: Αύξηση – ρεκόρ για τον πληθωρισμό στο 10,7%



Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης σημείωσε άνοδο για άλλη μια φορά αυτόν τον μήνα για να φτάσει σε ύψος - ρεκόρ, μετά τις περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η αύξηση των τιμών στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε στο 10,7% τον Οκτώβριο από 9,9% τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες στη δημοσκόπηση του Reuters για 10,2%.

Όλα αυτά, καθώς ο πληθωρισμός στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία αυξήθηκε περισσότερο από την πρόβλεψη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να οδηγούν τον πληθωρισμό, αλλά τα τρόφιμα και τα εισαγόμενα βιομηχανικά αγαθά ώθησαν όλες τις τιμές ακόμα υψηλότερα, παρόλο που οι υπηρεσίες διαδραμάτισαν οριακό ρόλο αυτή τη φορά.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια συνολικά κατά 200 μονάδες βάσης τους τελευταίους τρεις μήνες και υποσχέθηκε περαιτέρω αυστηροποίηση τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι αγορές έχουν αρχίσει να αναμένουν επιβράδυνση των αυξήσεων των επιτοκίων καθώς πλησιάζει η ύφεση και οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν πέσει.

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένων των μη επεξεργασμένων τροφίμων και ενέργειας επιταχύνθηκε στο 6,4% από 6,0%, ενώ ένα ακόμη πιο αυστηρό μέτρο που φιλτράρει επίσης το αλκοόλ και τον καπνό αυξήθηκε στο 5,0% από 4,8%.

Euro area #GDP +0.2% in Q3 2022, +2.1% compared with Q3 2021: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/2yb2oqHkLe pic.twitter.com/NwJ9JqBelA