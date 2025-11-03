Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ισχύ από σήμερα για 2 εκατ. εργαζόμενους και 280.000 επιχειρήσεις

Επεκτείνεται από σήμερα σε νέους κλάδους της οικονομίας η ψηφιακή κάρτα εργασίας, σηματοδοτώντας την πλήρη καθολικότητα του μέτρου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 280.000 επιχειρήσεις εντάσσονται πλέον στο σύστημα. Το μέτρο έχει στόχο να περιορίσει το φαινόμενο της ψευδώς δηλωμένης μερικής απασχόλησης, όπου εργαζόμενοι δηλώνονται για τετράωρο ενώ απασχολούνται πλήρως χωρίς τα αντίστοιχα ένσημα και αποδοχές.

Η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται πλέον στους εξής τομείς:

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων και μοτοσικλετών

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

Τουρισμός και εστίαση

Οι επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων υποχρεούνται να εφαρμόσουν σύστημα ψηφιακής σήμανσης εισόδου και εξόδου, ώστε οι ώρες εργασίας να καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να «χτυπάει κάρτα» κατά την είσοδο και την έξοδό του, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του συστήματος.

Επιτρέπονται τρεις μεμονωμένες αστοχίες (μονά χτυπήματα) ανά μήνα, χωρίς επιβολή προστίμου, σε περίπτωση τεχνικού ή ανθρώπινου λάθους.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται διευθυντικά στελέχη και ανώτατοι υπάλληλοι, ωστόσο το Υπουργείο παρακολουθεί περιπτώσεις καταχρηστικής χρήσης της εξαίρεσης, όπου εργοδότες δηλώνουν εργαζομένους ως «διευθυντές» για να αποφύγουν τις υπερωρίες.

Η εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, δηλώθηκαν 4,2 εκατομμύρια υπερωρίες, έναντι 2,4 εκατομμυρίων το 2024, δηλαδή αύξηση 76%.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην ιστοσελίδα https://psifiakikarta.gov.gr/.