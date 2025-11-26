Προτιμητέος επενδυτής ο ΟΠΑΠ για τα κρατικά λαχεία- Στα 80 εκατ. ευρώ το τίμημα

H θυγατρική του ΟΠΑΠ με την επωνυμία OPAP Ivestment Limited ανακηρύχτηκε από το Υπερταμείο προτιμητέος επενδυτής στο διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ως δικαιούτο από τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζήτησε βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την «OPAP Investment Limited», την οποία έκανε αποδεκτή.

Ο Προτιμητέος Επενδυτής θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των 80.000.000 ευρώ καθώς και ποσοστό 30% επί του Μικτού Κέρδους κάθε έτος, με ελάχιστη ετήσια καταβολή το ποσό των 20.000.000 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό 30% είναι ίδιο με εκείνο της προηγούμενης σύμβασης, ωστόσο μειώθηκε στα 20 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ η ελάχιστη ετησία αμοιβή. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια με τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) λίγο πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ η εταιρεία πλήρωνε 50 εκατ. ευρώ μόνο για τα δικαιώματα του ελληνικού δημοσίου.

Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία περιλαμβάνει τις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (Πρωτοχρονιάτικο), του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου (ανενεργό) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑELLE) (ανενεργό).

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Το Υπερταμείο ολοκλήρωσε με διαφάνεια και ταχύτητα τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων για 12 έτη, με ικανοποιητικό τίμημα και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημόσιου.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακήρυξη της Opap Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή, με την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτει στην αγορά τυχερών παιγνίων, εγγυάται τη συνέχεια του θεσμού των Κρατικών Λαχείων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σημαντικές κοινωνικές δράσεις».