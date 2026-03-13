Πρόεδρος ΣΕΒΕ: Εάν ο πόλεμος κρατήσει 2-3 μήνες, τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα

Στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «εάν ο πόλεμος κρατήσει δύο με τρεις μήνες θα δούμε προβλήματα και στις εξαγωγές», ενώ αναφέρθηκε και στις ανατιμήσεις που αναμένονται λόγω της εκτίναξης της τιμής του πετρελαίου.

«Η άνοδος του πετρελαίου επηρεάζει το κόστος παραγωγής», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανή άνοδο του πληθωρισμού, ως συνέπεια της αύξησης των τιμών στις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Διαμαντίδης επανέλαβε την εκτίμησή του ότι το καθοριστικό σημείο είναι η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Εάν ο πόλεμος κρατήσει 2-3 μήνες τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα» είπε ενώ εστίασε στο πώς θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, όπως δήλωσε, ζητούμενο είναι να μην επηρεαστεί ο τουρισμός. «Εάν συμβεί αυτό θα έχουμε προβλήματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών», πρόσθεσε ο κ. Διαμαντίδης, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα σημάνει προβλήματα τόσο στο ΑΕΠ της χώρας όσο και στον δανεισμό.

Ο ίδιος εστίασε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα.

Όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κάποιο πρόβλημα. «Ήδη οι εταιρείες στοχεύουν στις αγορές της Mercosur γιατί εκεί δεν έχουν πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.