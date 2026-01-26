Πώς το ψηφιακό πελατολόγιο αλλάζει τον χάρτη των εκδηλώσεων

Στο ελεγκτικό ραντάρ της ΑΑΔΕ μπαίνει από το Πάσχα και μετά ο χώρος των κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς το Ψηφιακό Πελατολόγιο επεκτείνεται σε γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις. Η φορολογική διοίκηση αποκτά πλέον πλήρη εικόνα για τον αριθμό των καλεσμένων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα τιμολόγια που εκδίδονται, επιχειρώντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε έναν κλάδο που παραδοσιακά εμφανίζει υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

Στο νέο καθεστώς εντάσσονται τόσο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν χώρους εκδηλώσεων – αίθουσες, κτήματα και πολυχώρους – όσο και οι εταιρείες catering που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να μην «χαθεί» άλλη μία σεζόν χωρίς αυστηρούς ελέγχους, καθώς οι εκδηλώσεις συγκαταλέγονται σταθερά στις δραστηριότητες υψηλού φορολογικού κινδύνου.

Πλήρης καταγραφή πριν και μετά την εκδήλωση

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη τόσο πριν από την παροχή της υπηρεσίας όσο και μετά την ολοκλήρωσή της. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που αποστέλλονται στο myDATA.

Σε περίπτωση ελέγχου, αν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιείται εκδήλωση ή παροχή υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη καταχώριση στο σύστημα, η επιχείρηση αντιμετωπίζει διοικητικά πρόστιμα, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για πλήρη φορολογικό έλεγχο.

Το «μοντέλο» των συνεργείων επεκτείνεται στις εκδηλώσεις

Η επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου στον χώρο των εκδηλώσεων βασίζεται στο μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη από τον Ιούλιο σε συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να καταγράφουν καθημερινά, μέσω κινητού ή tablet, κάθε όχημα που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις τους και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία με την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου κατά την παράδοση.

Τα στοιχεία που συλλέγονται επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τη ροή πελατών και να εντοπίζει αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων συναλλαγών και πραγματικής δραστηριότητας.

Πρόστιμα και άμεσες διασταυρώσεις

Για τους κλάδους που τηρούν ήδη Ψηφιακό Πελατολόγιο προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε όχημα που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Αντίστοιχη λογική αναμένεται να εφαρμοστεί και στις εκδηλώσεις, με τα δεδομένα να διασταυρώνονται αυτόματα με το myDATA.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ καταχωρίσεων και εκδοθέντων παραστατικών, η επιχείρηση περνά άμεσα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται επιτόπιος έλεγχος.

Παράλληλα με την αυστηροποίηση των ελέγχων, η ΑΑΔΕ προχωρά και σε απλοποίηση διαδικασιών. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο καταργείται η υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών, στο πλαίσιο της αρχής «μόνον άπαξ» (once only). Η απαλλαγή έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2025 και αφορά τις συναλλαγές που καταγράφονται ηλεκτρονικά στο σύστημα.

Υψηλόβαθμα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής σημειώνουν ότι με το νέο πλαίσιο, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να συνδυάσει την ψηφιακή παρακολούθηση με τη μείωση της γραφειοκρατίας, κλείνοντας παράλληλα τα «παράθυρα» αδήλωτων συναλλαγών σε έναν από τους πιο δύσκολους ελεγκτικά κλάδους της αγοράς.